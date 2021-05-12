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Глава МВД по Бурятии вошёл в рейтинг самых влиятельных силовиков

Глава МВД по Бурятии вошёл в рейтинг самых влиятельных силовиков
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В рейтинг включены представители МВД, прокуратуры, СК и ФСБ

Глава МВД по Бурятии Олег Кудинов попал в рейтинг 40 самых влиятельных региональных силовиков России. Рейтинг составил Telegram-канал «Честный детектив».

В списке оказались представители МВД, прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ из различных регионов. Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов расположился на 26-м месте среди 40. Отметим, на 24-й позиции оказался начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук.

Возглавил рейтинг заместитель Генерального прокурора Андрей Кикоть, на втором месте начальник ГУ МВД России Москве Олег Баранов, на третьем начальник ГУ МВД России поСанкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной Олега Кудинов второй раз наградили именным оружием. Награду вручили за «за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности по обеспечению правопорядка в Бурятии в 2020 году».

Справка:

Олег Кудинов родился 17 ноября 1958 года в Иркутске. Окончил пожарно-техническое училище МВД России и Иркутский государственный университет, позднее прошёл обучение в Академии управления МВД России.

Служил в Усть-Илимске, Братске, Иркутске на оперативных и руководящих должностях. Начал карьеру оперативником уголовного розыска в 1979 году, затем работал в различных подразделениях УВД Иркутской области и Восточно-Сибирского УВД на транспорте. В 1998-2000 годах возглавлял областное управление уголовного розыска.

Впоследствии был назначен на должность первого заместителя руководителя Западно-Сибирского УВД на транспорте, возглавлял городское, районное управления МВД России по Новосибирску и, впоследствии, УВД по Новосибирску.

В феврале 2013 года назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Иркутской области, начальником полиции.

С июня 2014 года исполнял обязанности министра внутренних дел по Бурятии.

31 декабря 2014 года указом президента РФ назначен министром внутренних дел по Бурятии.

Имеет государственные награды: медаль «За отличие в охране общественного порядка» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени; ряд ведомственных наград, в том числе, нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД», именное оружие.


МВД Бурятии рейтинг
 
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