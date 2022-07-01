Прокуратура выявила нарушение с контрактами на благоустройство общественной территории
В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» администрация городского поселения «Наушкинское» заключила два муниципальных контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории. Сумма контрактов составила 1 млн рублей.
Прокурорская проверка установила, что контракты заключены в отсутствие утверждённого плана-графика закупок, в котором подлежат отражению все планируемые закупки. Этот план утверждён администраций с нарушением установленного срока.
- Главе городского поселения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении должностного лица администрации возбуждено административное дело за нарушение срока утверждения плана-графика закупок. Министерством финансов республики виновному назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Глава посёлка в Бурятии получил прокурорское представление
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