Глава посёлка в Бурятии получил прокурорское представление

Прокуратура выявила нарушение с контрактами на благоустройство общественной территории



В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» администрация городского поселения «Наушкинское» заключила два муниципальных контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории. Сумма контрактов составила 1 млн рублей.



Прокурорская проверка установила, что контракты заключены в отсутствие утверждённого плана-графика закупок, в котором подлежат отражению все планируемые закупки. Этот план утверждён администраций с нарушением установленного срока.



- Главе городского поселения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении должностного лица администрации возбуждено административное дело за нарушение срока утверждения плана-графика закупок. Министерством финансов республики виновному назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

