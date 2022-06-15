Хамбо Ламу просят повлиять на ситуацию вокруг иволгинских лесов

13 июня депутат Народного Хурала Игорь Бобков обратился к главе буддистов России, XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву. Его обращение связано с планами по долгосрочной сдаче аренде лесов в Иволгинском и нескольких других районах. В качестве арендатора рассматривается Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.
Игорь Бобков привёл некоторые цифры планируемой вырубки лесов, а также озвучил вероятный доход бюджета – три миллиона рублей в год. Он счёл, что возможные экологические последствия несоразмерны выручке и расценил происходящее как «надвигающееся бедствие».
«Иволгинские и леса других районов имеют огромное значение для жизни республики, оно не может измеряться в каких-то мизерных трёх миллионах. Во сколько оценивается животворящий эффект Иволгинских и других лесов республики и Улан-Удэ? Иволгинские и другие леса сохраняют реки и ручьи, дают плодородие башням и лугам. Разве можно оценивать это в такой жалкой подаче, как три миллиона?» - говорится в обращении Игоря Бобкова.
Он обратился к Хамбо Ламе с просьбой использовать его огромный в Бурятии авторитет и повлиять на будущий проект.
- Вся хозяйственная деятельность жителей долины непосредственно связана с благополучием лесов. Они сохраняют влагу в лесах и на склонах Хамар-Дабана, задерживаемые здесь лесами снега питают пашни, пастбища и сенокосы круглый год. Ваше Святейшество, вы всегда уделяли огромное внимание благополучию животноводства в районе, были инициатором проектов по помощи сельскому хозяйству республики. Но какое животноводство может существовать там, где ежегодно исчезают ручки, даже небольшие речки? Ваше Святейшество, я призываю Вас возвысить свой голос в защиту лесных богатств», - просит Игорь Бобков.
Как сообщал «Байкал-Daily», вопрос планируемой сдачи в аренду иволгинских лесов поднимался на внеочередной сессии Народного Хурала 9 июня. Инициатором был всё тот же Игорь Бобков, к которому, по его словам, обратились встревоженные местные жители. На сессии он потребовал не допустить претворения планов в жизнь.
Гендиректор Селенгинского ЦКК Лилия Деева, которая также является депутатом, в свою очередь, опровергла обвинения, уточнив, что вопрос с арендой лесов ещё не решён и находится в стадии обсуждения. Кроме того, она напомнила, что её предприятие ведёт свою деятельность легально, и в рамках существующего законодательства восстанавливает леса в случае их освоения.
Глава Бурятии Алексей Цыденов тогда вмешался в спор депутатов. Он попросил «не переживать» по этому вопросу и заявил, что держит его на контроле. Алексей Цыденов, в частности, уточнил, что вырубка планируется не сплошная, а выборочная.
В 2018 году на всю Бурятию прогремела история, как жители Закаменского района спасли свои леса от сдачи в аренду на 49 лет компании с китайскими корнями «МТК-Дженькей». Закаменцы писали петиции и обещали устроить акции протеста. Местные жители, в частности, отмечали, что район - и так экологически неблагополучная территория. Планы по вырубке леса противоречат программе охраны и защиты Байкала, отмечалось в петиции. «Реки горного Закаменского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Для населения Закаменского района, занимающегося сбором дикоросов и кедрового ореха на сегодня лес — источник жизни. Это наши священные места», - говорилось в петиции.
Игорь Зураев, тогдашний зампред правительства по экономическому развитию, в те дни заявлял: «Не надо бояться слова «китайский». Зураев, в частности, отмечал, что районный бюджет будет получать порядка 80 миллионов налоговых отчислений ежегодно. Однако накал общественного возмущения не снижался. В итоге китайский инвестор сам отказался от проекта добычи закаменского леса.