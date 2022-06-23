Прокурор Бурятии проинспектировала колонию-поселение

Прокурор Бурятии Галина Ковалёва проверила колонию-поселение № 3 в Улан-Удэ.- Прокурор республики в сопровождении начальника УФСИН Сергея Кудрявцева и руководства исправительного учреждения проверила условия содержания осуждённых в общежитиях отрядов, столовой, штрафном изоляторе и комнатах для проведения свиданий. Галина Николаевна побеседовала с родственниками осуждённых, прибывшими на свидание. Кроме того, проверен участок, функционирующий как исправительный центр, - рассказали в УФСИН по Бурятии.В завершении состоялся приём лиц, отбывающих наказание. Осужденные обратились с заявлениями об обжаловании приговора по уголовному делу, о вопросах пенсионного обеспечения. Они также получили разъяснение порядка подачи ходатайства о помиловании.