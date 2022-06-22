Глава МЧС России прибыл в Иркутск





22 июня в Иркутскую область прибыл глава МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков.В День памяти и скорби Александр Куренков и губернатор региона Игорь Кобзев возложили цветы к Вечному огню у здания правительства.Александр Куренков посетил Главное управление МЧС России по Иркутской области. Особое внимание при этом он уделил Центру управления в кризисных ситуациях, познакомился с личным составом дежурной смены. Руководитель доложил об оперативной обстановке в регионе и рассказал о современных методах мониторинга и прогнозирования, позволяющих моментально, в режиме онлайн, отследить обстановку с паводками, ситуацию с пожарами, задымлённость населённых пунктов, возможную угрозу лесных пожаров, а также другие опасности и риски.Александр Куренков высоко оценил возможности Центра управления в кризисных ситуациях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Затем министр встретился с ветеранами пожарной охраны и МЧС России.- Александр Куренков выслушал проблемные вопросы, обсудил направления развития ведомства. Ветераны рассказали о своей деятельности, о работе с подшефными школьниками-кадетами. Они высказали предложение объединить ветеранские организации всех силовых ведомств в единую федерацию, - уточнили в ГУ МЧС по Иркутской области.Также сегодня Куренков проведёт координационное совещание с главами муниципальных образований региона по вопросам готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС, вроде пожаров и паводков.Александр Куренков возглавил МЧС России 25 мая 2022 года. Предыдущий руководитель Евгений Зиничев трагически погиб в сентябре 2021 года во время арктических учений в Норильске. По официальным данным, озвученным МЧС, Зиничев спасал кинорежиссёра Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съёмок нового документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути. Оба упали в обрыв и разбились. Зиничеву было присвоено звание Героя России посмертно.Ранее Куренков служил в Росгвардии, где был сначала помощником, а потом заместителем руководителя ведомства Виктора Золотова.