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Глава МЧС России прибыл в Иркутск

Глава МЧС России прибыл в Иркутск
Власть,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Рабочий график у министра сегодня весьма плотный

22 июня в Иркутскую область прибыл глава МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков.

В День памяти и скорби Александр Куренков и губернатор региона Игорь Кобзев возложили цветы к Вечному огню у здания правительства.

Александр Куренков посетил Главное управление МЧС России по Иркутской области. Особое внимание при этом он уделил Центру управления в кризисных ситуациях, познакомился с личным составом дежурной смены. Руководитель доложил об оперативной обстановке в регионе и рассказал о современных методах мониторинга и прогнозирования, позволяющих моментально, в режиме онлайн, отследить обстановку с паводками, ситуацию с пожарами, задымлённость населённых пунктов, возможную угрозу лесных пожаров, а также другие опасности и риски.

Александр Куренков высоко оценил возможности Центра управления в кризисных ситуациях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Затем министр встретился с ветеранами пожарной охраны и МЧС России.

- Александр Куренков выслушал проблемные вопросы, обсудил направления развития ведомства. Ветераны рассказали о своей деятельности, о работе с подшефными школьниками-кадетами. Они высказали предложение объединить ветеранские организации всех силовых ведомств в единую федерацию, - уточнили в ГУ МЧС по Иркутской области.


Также сегодня Куренков проведёт координационное совещание с главами муниципальных образований региона по вопросам готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС, вроде пожаров и паводков.

Александр Куренков возглавил МЧС России 25 мая 2022 года. Предыдущий руководитель Евгений Зиничев трагически погиб в сентябре 2021 года во время арктических учений в Норильске. По официальным данным, озвученным МЧС, Зиничев спасал кинорежиссёра Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съёмок нового документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути. Оба упали в обрыв и разбились. Зиничеву было присвоено звание Героя России посмертно.

Ранее Куренков служил в Росгвардии, где был сначала помощником, а потом заместителем руководителя ведомства Виктора Золотова.

МЧС

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