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Минстрой Бурятии поручил расширить пешеходные зоны отдыха в Каменске

Минстрой Бурятии поручил расширить пешеходные зоны отдыха в Каменске
Власть,  Фото:минстрой Бурятии
Замечания по узким территориям сделал замминистра Евгений Коркин

В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии расширят пешеходные зоны, чтобы создать условия для отдыха населения. В пресс-службе минстроя сообщили, что такое решение принял первый замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин в рамках рабочей поездки.

Было принято решение об организации расширенных зон отдыха на улице Первомайская и Луговая.

В перечень объектов для благоустройства в посёлке Каменск в этом году включены пешеходные зоны по улицам Первомайкая, Луговая, территория возле молодёжного центра досуга «Сибирь». Также в центре посёлка, на улице Кирова строят мини-парк с большим игровым комплексом. Мини-парк обойдётся почти в два млн рублей.

- Малые архитектурные формы заказаны, аванс подрядчику заплачен, работы планируем начать со среды, 22 июня, а концу июля работы будут закончены. Планируется ещё установка видеонаблюдения, чтобы площадка долгое время прослужила нашим детям, – рассказал глава городского поселения «Каменское» Александр Чиркин.

Дизайн-проект мини-парка в центре посёлка, помимо игрового комплекса включает установку тренажёров, различных видов качелей, горок, каруселей.

В Каменске расположены промышленные предприятия.

благоустройство минстрой

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