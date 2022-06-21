Минстрой Бурятии поручил расширить пешеходные зоны отдыха в Каменске





В перечень объектов для благоустройства в посёлке Каменск в этом году включены пешеходные зоны по улицам Первомайкая, Луговая, территория возле молодёжного центра досуга «Сибирь». Также в центре посёлка, на улице Кирова строят мини-парк с большим игровым комплексом. Мини-парк обойдётся почти в два млн рублей.



- Малые архитектурные формы заказаны, аванс подрядчику заплачен, работы планируем начать со среды, 22 июня, а концу июля работы будут закончены. Планируется ещё установка видеонаблюдения, чтобы площадка долгое время прослужила нашим детям, – рассказал глава городского поселения «Каменское» Александр Чиркин.



Дизайн-проект мини-парка в центре посёлка, помимо игрового комплекса включает установку тренажёров, различных видов качелей, горок, каруселей.



В Каменске расположены промышленные предприятия.





В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии расширят пешеходные зоны, чтобы создать условия для отдыха населения. В пресс-службе минстроя сообщили, что такое решение принял первый замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин в рамках рабочей поездки.Было принято решение об организации расширенных зон отдыха на улице Первомайская и Луговая.