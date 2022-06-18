ЕР представила на ПМЭФ-2022 промежуточные итоги народной программы

Приоритет остаётся неизменным – это поддержка семей с детьми



Губернаторы субъектов Российской Федерации на XXV Петербургском международном экономическом форуме поделились промежуточными итогами реализации проектов, которые инициировала партия ЕР, на площадке «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии».



Во многих регионах активно реализуются программы социальной газификации, модернизируются отделения почтовой связи, строятся и реконструируются объекты образования, спорта и культуры.



Глава центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что народная программа – это множество конкретных объектов, которые создаются по всей России. При этом приоритет партии остаётся неизменным – это поддержка семей с детьми, рассказывает rostovgazeta.ru.



Секретарь Новгородского регионального отделения партии, губернатор Андрей Никитин отметил очень важное, по его мнению, решение – социальные контракты. Он напомнил, что президент России Владимир Путин увеличил сумму соцконтрактов на бизнес и ведение личных подсобных хозяйств.



Во многих регионах благодаря инициативам ЕР выросло финансирование мер социальной поддержки. Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения ЕР Дмитрий Азаров привел в пример свою область, где на текущий момент бюджет на соцконтракты увеличили до 66 млрд рублей.



Социальная газификация – одно из ключевых направлений народной программы партии. Генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов сообщил, что на участие в программе уже подано свыше 600 тысяч заявок.



«Наша цель – чтобы уровень газификации в 2030 году в регионах достиг 83%, а это значит, что 100% технически возможной газификации было закончено», – отметил Густов.



Программа капремонта школ активно реализуется в 80 регионах России. Планируется за 5 лет отремонтировать не менее 7300 школ, сообщила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.



Анна Кузнецова, заместитель секретаря генсовета «Единой России», считает немаловажным плюсом программы ее гибкость, то есть возможность вносить изменения, исходя из ситуации.



Как сообщает сайт ER.RU, задача, которая остаётся для «Единой России» приоритетной – гуманитарная миссия в Донбассе. Для её более эффективного решения в рамках международного форума были заключены соглашения между гуманитарным центром ЕР и лидерами ЛДНР. Договор подписали руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.



