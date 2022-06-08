В Бурятии по государственным и муниципальным контрактам задолжали 81 млн

Власть, Фото: управление Генпрокуратуры по ДФО

Цифра прозвучала на совещании Генпрокуратуры и министерства по развитию Дальнего Востока



Меры по повышению эффективности государственной поддержки бизнеса на Дальнем Востоке в условиях санкций обсудили Генеральная прокуратура РФ и министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Совещание прошло 8 июня во Владивостоке, сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.



Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин отметил, что в изменившихся реалиях внешнего санкционного воздействия Дальний Восток становится для России новыми «воротами» в сторону рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.



В последнее время в Дальневосточном федеральном округе растёт резидентов ТОР и свободного порта Владивосток. Инвесторами уже реализовано свыше 500 проектов с реальным вложением 2,5 трлн рублей, создано почти 100 тысяч рабочих мест.



Из свыше 20 тысяч заявленных ведомствами на текущий год проверок прокуратура исключила более половины (10,6 тысяч). По заявлениям органов контроля на внеплановые мероприятия отказано в согласовании по 68 % (1,3 тыс.) проверок.



Вместе с тем существуют отдельные проблемы, решение которых требует дополнительных усилий.



По данным исследования института уполномоченного по защите прав предпринимателей, 77% российских бизнесменов адаптировались к новым условиям, остальные 23%, в числе которых и резиденты территорий опережающего развития и свободного порта «Владивосток», столкнулись с объективными сложностями. Среди них продление сроков поставок оборудования, материалов, проблемы с привлечением финансирования, увеличение сроков выполнения работ и другие.



Общая сумма просроченной задолженности заказчиков по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимательским сообществом в округе составляет свыше 460 млн. рублей. Наибольшая часть долга приходится на Забайкальский (160 млн. руб.), Хабаровский (56 млн. руб.) края, Республику Бурятия (81,5 млн. руб.), Сахалинскую область (48,3 млн. руб.).



Повсеместно прокуроры принимают меры по надлежащему обеспечению резидентов ТОР земельными участками. Уже есть примеры реальной помощи резидентам ООО «Разрезуголь» в Забайкальском и ООО «Грин Агро-Хабаровск» Хабаровском краях.



По представлению Генеральной прокуратуры РФ руководитель управляющей компании «Камчатка» в конце прошлого года освобождён от занимаемой должности в связи с непринятием мер к защите прав резидентов.



По итогам выполнения совместно принятых на прошлогоднем совещании решений удалось достроить более 15 важных объектов, в том числе котельную в ТОР «Большой камень», «Водоснабжение» в ТОР «Надеждинская».



Имеются сложности при строительстве 52 объектов, первоначальный срок возведения которых уже истёк.



Дмитрий Демешин обратил внимание участников на то, что с учётом поручений Главы государства по форсированию темпов инфраструктурного строительства дорожной сети на Дальнем Востоке на ближайшие пять лет предстоит сконцентрировать максимум усилий.



Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что темпы роста инвестиций, объемов строительных работ и промышленного производства превышают среднероссийские показатели в 1,5 – 2 раза. Принципиально важно обеспечить взамен разрушенных международных связей обеспечить доступность финансовых ресурсов, необходимых для реализации проектов, заявил он.



В ходе обсуждения также выработаны решения по противодействию угрозам экономической безопасности в области реализации государственной политики по опережающему развитию Дальнего Востока.



