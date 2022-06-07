Глава Бурятии потребовал, чтобы сельхозземли больше не простаивали

Алексей Цыденов подчеркнул, что земли надо вовлекать в оборот на фоне спроса на продукты



Глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании 6 июня поручил минимущества разработать плановые показатели вовлечения сельхозземель для каждого района республики. Глава отметил, что земли не должны простаивать в условиях, когда спрос на продукты питания во всём мире растёт.



Алексей Цыденов подчеркнул, что Россельхознадзор готов оказать содействие в этом земельном вопросе, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Уже несколько раз, со слов Россельхознадзора, они делали обращения в районы, чтобы районы дали информацию, где сейчас земля простаивает, но ни один район по этому запросу не ответил. Поэтому, коллеги прошу обратить на это пристальное внимание, земли вовлекать в оборот, в сельское хозяйство. Спрос на продукты питания в мире, в России растёт. Надо этим пользоваться и тем, кто готов обрабатывать землю, давать возможность зарабатывать, - подчеркнул Алексей Цыденов.



По словам министра имущественных и земельных отношений Бурятии Маргариты Магомедовой, по состоянию на 1 января 2022 года, земельный фонд республики составляет 35,1 млн. га, из них к землям сельскохозяйственного назначения отнесено 2,7 млн га.



Как рассказала министр, сейчас чаще всего неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, которые находятся в долевой собственности бывших работников колхозов и совхозов, оформляют в муниципальную собственность. Право частной собственности возможно прекратить только в судебном порядке.



С января этого года граждане добровольно оформили отказ от 2888 земельных долей, это более 46 тыс. га.



- Целью данной работы в итоге будет создание фонда перераспределения земель в муниципальных образованиях республики для дальнейшего вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в экономический оборот. Для проведения кадастровых работ, изъятых по суду неиспользуемых невостребованных земельных долей, ежегодно выделяется органам местного самоуправления субсидии в размере 5,7 млн рублей. Всего за 2012-2021 годы предоставлено субсидий на сумму 21 млн рублей. Выделено 2,5 тысяч земельных участков в счёт 12,5 тысяч земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, общая площадь которых составляет 182,5 тысяч га, - рассказала Маргарита Магомедова.



На сегодня завершены работы по признанию прав на невостребованные земельные доли в Еравнинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Образованные земельные участки вовлекаются в хозяйственный оборот. В последующем из фонда перераспределения земельные участки предоставляются:



- гражданам для ведения личного подсобного хозяйства - сенокошение, выпас скота, в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар»;



- крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности;



-индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для сельскохозяйственного производства.





