Глава Бурятии потребовал, чтобы сельхозземли больше не простаивали

Алексей Цыденов подчеркнул, что земли надо вовлекать в оборот на фоне спроса на продукты
Глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании 6 июня поручил минимущества разработать плановые показатели вовлечения сельхозземель для каждого района республики. Глава отметил, что земли не должны простаивать в условиях, когда спрос на продукты питания во всём мире растёт.
Алексей Цыденов подчеркнул, что Россельхознадзор готов оказать содействие в этом земельном вопросе, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Уже несколько раз, со слов Россельхознадзора, они делали обращения в районы, чтобы районы дали информацию, где сейчас земля простаивает, но ни один район по этому запросу не ответил. Поэтому, коллеги прошу обратить на это пристальное внимание, земли вовлекать в оборот, в сельское хозяйство. Спрос на продукты питания в мире, в России растёт. Надо этим пользоваться и тем, кто готов обрабатывать землю, давать возможность зарабатывать, - подчеркнул Алексей Цыденов.
По словам министра имущественных и земельных отношений Бурятии Маргариты Магомедовой, по состоянию на 1 января 2022 года, земельный фонд республики составляет 35,1 млн. га, из них к землям сельскохозяйственного назначения отнесено 2,7 млн га.
Как рассказала министр, сейчас чаще всего неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, которые находятся в долевой собственности бывших работников колхозов и совхозов, оформляют в муниципальную собственность. Право частной собственности возможно прекратить только в судебном порядке.
С января этого года граждане добровольно оформили отказ от 2888 земельных долей, это более 46 тыс. га.
- Целью данной работы в итоге будет создание фонда перераспределения земель в муниципальных образованиях республики для дальнейшего вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в экономический оборот. Для проведения кадастровых работ, изъятых по суду неиспользуемых невостребованных земельных долей, ежегодно выделяется органам местного самоуправления субсидии в размере 5,7 млн рублей. Всего за 2012-2021 годы предоставлено субсидий на сумму 21 млн рублей. Выделено 2,5 тысяч земельных участков в счёт 12,5 тысяч земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, общая площадь которых составляет 182,5 тысяч га, - рассказала Маргарита Магомедова.
На сегодня завершены работы по признанию прав на невостребованные земельные доли в Еравнинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Образованные земельные участки вовлекаются в хозяйственный оборот. В последующем из фонда перераспределения земельные участки предоставляются:
- гражданам для ведения личного подсобного хозяйства - сенокошение, выпас скота, в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар»;
- крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности;
-индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для сельскохозяйственного производства.
Глава Бурятии потребовал, чтобы сельхозземли больше не простаивали
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 07.06.2022
Алексей Цыденов подчеркнул, что земли надо вовлекать в оборот на фоне спроса на продукты
Власть, 07.06.2022
Алексей Цыденов раскритиковал срывы сроков проектирования крупного соцобъекта
Власть, 06.06.2022
Пост станет вакантным с завтрашнего дня
Власть, 06.06.2022
Дорогу, где проезд стал невозможен, обещают укрепить
На высоком уровне произошла необычная рокировка
На этот раз дело Сергея Рыбальченко было связано с домами в Гусиноозёрске и Кабанске
Суд возложил обязанность по замене участков тепломагистрали на двух центральных улицах города
Власть, 02.06.2022
Исполнять обязанности главы ведомства будет его первый заместитель
Власть, 02.06.2022
Алексей Цыденов прочитал произведение Дамбы Жалсараева
Глава Бурятии поделился своими выводами о российско-монгольском форуме
Глава Бурятии пояснил, почему не поднял вопрос о выборах на встрече с Путиным
Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что у учителей сегодня меньше прав, чем у школьников
Владимир Путин поддержал ряд просьб Алексея Цыденова, фактически поддержав как кандидата на предстоящих выборах главы Бурятии
Власть, 31.05.2022
Президент России провёл встречу с Алексеем Цыденовым, заслушав информацию о ситуации в республике
Власть, 31.05.2022
Алексей Цыденов рассказал, что в студенчестве ездил на картошку и работал проводником