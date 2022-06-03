В Улан-Удэ 1,2 км теплосетей отремонтируют через суд

Прокуратура в ходе проверки деятельности филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» выявила, что участки теплосети на улице Ранжурова и проспекту Победы в Улан-Удэ протяжённостью свыше 1200 метров не отвечают требованиям промышленной безопасности.





Согласно техническим паспортам, они введены в эксплуатацию в конце 60-х годов прошлого столетия. В планы предыдущих ремонтных кампаний тепломагистрали № 2 эти участки не включались, что ставит под угрозу бесперебойную подачу тепловой энергии и горячего водоснабжения населению.



В этой связи прокурор района предъявил исковое заявление о возложении обязанности по проведению ремонта на этих участках теплосети. Суд удовлетворил иск.



Ответчик - ПАО «ТГК-14», не согласившись с решением суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Однако Верховный суд республики оставил решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

