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Депутат Госдумы от Бурятии призвал запретить гаджеты на уроках

Депутат Госдумы от Бурятии призвал запретить гаджеты на уроках
Власть,  Фото:pixabay.com
Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что у учителей сегодня меньше прав, чем у школьников

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов предложил запретить школьникам использовать на уроках любые гаджеты. По мнению депутата, телефоны и планшеты ученикам лучше оставлять в специально оборудованных местах и получать только на переменах. Кроме того, Дамдинцурунов предложил оборудовать классы видеокамерами на случай возможных конфликтов между педагогами и школьниками. Обо всём этом он заявил на совещании с депутатами Народного Хурала, представителями минобрнауки, минздрава Бурятии, комитета по образованию Улан-Удэ и ректором БГУ.

- В социальных сетях мы видим как дети откровенно издеваются над учителями, ведут себя с педагогами грубо, неуважительно, провоцируют на ответную агрессию. По моему мнению, одной из основных причин конфликтных ситуаций между учителем и учеником является использование гаджетов во время уроков в школе. После просмотра такого контента падает авторитет и конкретного учителя и системы образования в целом. А уж какую боль такие видео причиняют самим учителям - это просто не передать словами. Педагоги говорят о том, что сегодня у учителей прав значительно меньше, чем у учащихся и их родителей. Думаю, это одна из причин нехватки учителей в наших школах. И стать педагогами, к моему огромному сожалению, мечтает все меньшее число выпускников вузов, - подчеркнул Вячеслав Дамдинцурунов.

По словам депутата Госдумы, также нередки случаи публичных издевательств, нападений на сотрудников и в сфере здравоохранения. Жалобы пациентов на горячую линию минздрава по любому поводу порой бывают необоснованными и ставят в уязвимое положение медиков. Всё это также влияет на дефицит кадров в государственных больницах и поликлиниках, особенно в сельской местности, отметил Дамдинцурунов.

- Как нам усилить защиту представителей самых нужных и важных профессий - учителей и медработников? - задаётся вопросом Вячеслав Дамдинцурунов. - Тех самых людей, от которых зависят наши жизни, наше будущее. Как один из вариантов решения проблемы конфликтов между педагогами и учениками, предлагаю запретить использование гаджетов во время урока детьми (оставлять гаджеты в специальных оборудованных местах в классе). Учащиеся будут меньше отвлекаться от учебного процесса! А нештатные ситуации с педагогами можно будет разобрать, посмотрев съёмки видеокамер, которые в идеале должны быть в каждом кабинете.

Эти и другие предложения власти и педагоги планируют обсудить в конце августа на Байкальском образовательном форуме-2022.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последнее время произошло несколько скандалов с конфликтами между учениками и школьниками. Все они, кстати, были сняты исподтишка на смартфоны, а после выложены в Сеть.

Пожалуй, самый громкий скандал разразился в декабре 2020 года в Ново-Онохойской школе. Школьники сняли на видео, как учительница кричала на мальчика, обвиняя его, что он мешал вести урок, а затем ударила ребёнка по голове.

На случившееся отреагировали следственное управление СКР по Бурятии, республиканская прокуратура, детский омбудсмен Наталья Ганькина. Все они выезжали в эту школу. В минобрнауки Бурятии тогда сообщали, что педагога планируют уволить по статье.

Однако многие жители Бурятии, в том числе известные люди, вступились за учительницу. «Видно, что вы хороший учитель, а не урокодатель, которому по барабану, как и в какой обстановке идёт урок, вы и боролись как раз за то, чтобы помочь детям получить знания в необходимых для этого условиях. Да, не справились с эмоциями. Но разобрались же на уровне директора школы, что и должно было быть», - в частности, отмечала бурятский депутат, бывший директор школы Оксана Бухольцева.

Сама педагог принесла свои извинения, а родители мальчика примирились с ней. Потому было решено не увольнять женщину по статье, чтобы она могла остаться в профессии.

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