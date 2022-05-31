Народный Хурал для этого соберётся на внеочередную сессию
9 июня состоится внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии, сообщили в пресс-службе парламента. На сессии будет официально назначена дата выборов главы республики.
- В соответствии с требованиями федерального закона, днём голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. Соответственно выборы главы Бурятии в 2022 году должны быть назначены на 11 сентября, - пояснила заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова.
Также докладчик напомнила, что статьей 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это требование попадает в период со 2 по 12 июня 2022 года.
- В связи с этим предлагается провести внеочередное заседание сессии Народного Хурала в 10 часов 9 июня, - предложила вице-спикер.
Совет Народного Хурала единогласно проголосовал за это. Председатель Хурала Владимир Павлов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии республиканского парламента.
В Бурятии назначат дату выборов главы республики
Власть, Фото:
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