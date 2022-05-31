Более 60% жителей Дальнего Востока считают работу в госорганах привлекательной

Склонность к выбору государственной организации в качестве работодателя оказалась выше у старшего поколения
Российские соискатели стали массово интересоваться работой в госорганах, свидетельствуют результаты опроса, который провела служба исследований hh.ru. Опрос показал, что большинство (70%) соискателей в России рассматривают предложения работы в госорганах. Из них 29% точно рассмотрят, 41% скорее всего отдадут приоритет при рассмотрении. При этом почти каждый пятый (19%) не склонен к выбору госоргана в качестве работодателя (11% - точно нет). Каждый десятый (11%) респондент затруднился с ответом. При прочих равных условиях предпочтут работать в государственной организации 60% респондентов, в частной организации - 40%.
Чаще всех точно пошли бы работать в госорганы мужчины (31% против 27% среди женщин), жители Ростовской (41%), Самарской (36%), Московской (31%) областей, а также каждый третий (33%) москвич и 28% дальневосточников.
Тем старше работник, тем он более склонен к выбору госоргана как работодателя: свыше половины (52%) респондентов в возрасте 55 и старше, 39% в возрасте 45-54 лет и 30% в возрасте 35-44 лет точно согласны пойти работать в госорганы. Среди молодёжи в возрасте 18-24 лет таких лишь 18%, в возрасте 25-34 лет – почти каждый четвёртый (23%). Среди них также самая высокая доля категорически не рассматривающих госорганы для карьеры – 16% и 10% соответственно.
Сменить место работы с коммерческой организации на госструктуры чаще остальных хотят сотрудники кадровых служб и HR (41%), работники транспорта и логистики (35%), а также бухгалтеры, аудиторы и финансисты 35%). Примечательно, что доля ИТ-специалистов и маркетологов, точно бы выбравших госорганы, выше доли тех, кто категорически не рассматривает: 22% «за» и 17% «против» среди айтишников, и 23% «за» и 8% «против» среди маркетологов. Среди студентов и молодёжи без опыта работы 28% точно бы сделали выбор в пользу госорганов, лишь 8% воздержались бы от трудоустройства в них.
Больше половины (62%) респондентов из регионов Дальнего Востока оценили привлекательность работы в госорганах на «4» и «5». 25% считают, что работа там лишь отчасти привлекательна (оценка «3»), 9% - оценили на «2» (скорее не привлекательно) и для 4% абсолютно не привлекательна («1»). Средняя оценка привлекательности работы в госорганах среди жителей Дальнего Востока составила 3,8. Выше среднего по стране работу в госструктурах также оценивают жители Северо-Кавказского федерального округа (3,8). На 3,5 – респонденты из регионов Урала, ЦФО и Москвы.
Среди положительных сторон работы в государственных организациях дальневосточники выделяют стабильность и постоянство (73%), полное соблюдение Трудового Кодекса (64%), наличие премий, льгот, соцпакета (58%), возможность работать на благо общества (31%). Возможность карьерного роста (31%), связи, возможность работать с влиятельными людьми (20%), высокий статус и престиж работы (18%) уступают преимуществам стабильности и соблюдения ТК. В поле свободного ответа респонденты указали такие преимущества работы в госорганах, как адекватные задачи руководства и отсутствие надобности выполнять личные просьбы директора, белую зарплату и дополнительный отпуск, масштаб применения собственных знаний и навыков.
Главными недостатками работы в государственных органах респонденты Дальневосточного федерального округа назвали необходимость «связей» для трудоустройства (56%) и для продвижения по карьерной лестнице (38%), «забюрократизированность» процессов (45%), низкую зарплату (45%). Почти треть отметили высокий уровень стресса (27%) и коррупцию (27%) в качестве недостатков госслужбы. Высокая конкуренция (18%) и низкая мотивация к работе (18%) находятся в числе наименее отталкивающих факторов.
Более 60% жителей Дальнего Востока считают работу в госорганах привлекательной
Власть, Фото:
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