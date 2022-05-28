 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

Депутаты Братска просят у Латвии отдать им памятник советским воинам-освободителям

Депутаты Братска просят у Латвии отдать им памятник советским воинам-освободителям
Власть, 
Рижские власти уже приняли решение о сносе памятника

Депутаты думы Братска решили обратиться к послу Латвии в РФ и в латвийский Сейм с просьбой отдать им памятник советским воинам-освободителям. Памятник находится в Риге, его планируется снести.

Памятник воинам советской армии — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков появился в Риге в 1985 году. Композиционным центром памятника является монументальная 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звёздами. По бокам расположены символические скульптурные изображения Матери-Родины и воинов-освободителей. Средства на памятник собрали за счёт народных пожертвований — каждый работающий мог пожертвовать один рубль из своей зарплаты.

В мае этого года власти Латвии приняли решение о сносе монумента. Депутаты Братска готовы принять его у себя.

- 12 мая Сейм Латвийской Республики принял законопроект о приостановке действия статьи 13-й соглашения между правительствами Латвийской Республики и Российской Федерации, регламентирующего содержание мемориальных сооружений и памятников, - пояснил депутаты думы Братска Сергей Гришин. - 13 мая Дума приняла решение о сносе памятника воинам советской армии. Для Братска большая честь принять памятник, прошу вас обратить внимание на нашу просьбу, и рассмотреть возможность передачи монумента городу Братск.


памятник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Депутаты Братска просят у Латвии отдать им памятник советским воинам-освободителям
Депутаты Братска просят у Латвии отдать им памятник советским воинам-освободителям
Власть, 28.05.2022
Рижские власти уже приняли решение о сносе памятника
Глава Бурятии купил запарку для бани
Глава Бурятии купил запарку для бани
Власть, 28.05.2022
«На отдыхе буду париться и добрым словом вспоминать наших местных производителей», - отметил Алексей Цыденов
«Единая Россия» разработала предложения по развитию и поддержке бизнеса
«Единая Россия» разработала предложения по развитию и поддержке бизнеса
Власть, 28.05.2022
Дмитрий Медведев призвал убирать административные барьеры, душащие отечественный бизнес

Алексей Цыденов: «Монголия является для нас важнейшим партнёром»
Алексей Цыденов: «Монголия является для нас важнейшим партнёром»
Власть, 27.05.2022
В Бурятии проходит российско-монгольский деловой форум 
Глава района Бурятии спел на конкурсе вокалистов
Глава района Бурятии спел на конкурсе вокалистов
Власть, 27.05.2022
Валерий Шагжитаров признался, что волновался во время выступления  
Глава Бурятии купил сувенир – бабушку с советским флагом
Глава Бурятии купил сувенир – бабушку с советским флагом
Власть, 27.05.2022
Алексей Цыденов расплатился за сувенир, не забирая сдачу
В Иркутске возбудили дело из-за невыплаты 28 млн за благоустройство дворов
В Иркутске возбудили дело из-за невыплаты 28 млн за благоустройство дворов
Власть, 26.05.2022
Следствие установило, что администрация города не полностью заплатила подрядчику
В Туве поменяли название должности главы региона
В Туве поменяли название должности главы региона
Власть, 25.05.2022
Поправки внесены в соответствии с федеральным законом о власти в субъектах РФ
Мэр Улан-Удэ - выпускникам: «От вас зависит наше будущее!»
Мэр Улан-Удэ - выпускникам: «От вас зависит наше будущее!»
Власть, 25.05.2022
В школах города прозвенели последние звонки
В Иркутске суд обязал обновить трамвайный парк
В Иркутске суд обязал обновить трамвайный парк
Власть, 25.05.2022
Из-за износа трамваев участились возгорания и ДТП  
27-28 мая в Улан-Удэ состоится форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности»
27-28 мая в Улан-Удэ состоится форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности»
Власть, 24.05.2022
Российские и монгольские предприниматели смогут встретиться для разработки совместных путей развития
Глава Бурятии рассказал о колоссальной нагрузке на специалистов по опеке
Глава Бурятии рассказал о колоссальной нагрузке на специалистов по опеке
Власть, 24.05.2022
Власти республики планируют увеличить штат органов опеки и попечительства
Замминистра спорта Бурятии назначили борца
Замминистра спорта Бурятии назначили борца
Власть, 24.05.2022
Вся карьера нового замминистра Эрдэма Биликтуева связана со спортом
Генпрокуратура дала поручения по борьбе с лесными пожарами в Сибири и ДФОФ
Генпрокуратура дала поручения по борьбе с лесными пожарами в Сибири и ДФОФ
Власть, 21.05.2022
В Бурятии выявляли случаи неоперативного выявления и неэффективного тушения огня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^