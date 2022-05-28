Рижские власти уже приняли решение о сносе памятника
Депутаты думы Братска решили обратиться к послу Латвии в РФ и в латвийский Сейм с просьбой отдать им памятник советским воинам-освободителям. Памятник находится в Риге, его планируется снести.
Памятник воинам советской армии — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков появился в Риге в 1985 году. Композиционным центром памятника является монументальная 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звёздами. По бокам расположены символические скульптурные изображения Матери-Родины и воинов-освободителей. Средства на памятник собрали за счёт народных пожертвований — каждый работающий мог пожертвовать один рубль из своей зарплаты.
В мае этого года власти Латвии приняли решение о сносе монумента. Депутаты Братска готовы принять его у себя.
- 12 мая Сейм Латвийской Республики принял законопроект о приостановке действия статьи 13-й соглашения между правительствами Латвийской Республики и Российской Федерации, регламентирующего содержание мемориальных сооружений и памятников, - пояснил депутаты думы Братска Сергей Гришин. - 13 мая Дума приняла решение о сносе памятника воинам советской армии. Для Братска большая честь принять памятник, прошу вас обратить внимание на нашу просьбу, и рассмотреть возможность передачи монумента городу Братск.
Депутаты Братска просят у Латвии отдать им памятник советским воинам-освободителям
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