Депутаты Братска просят у Латвии отдать им памятник советским воинам-освободителям

Рижские власти уже приняли решение о сносе памятника



Депутаты думы Братска решили обратиться к послу Латвии в РФ и в латвийский Сейм с просьбой отдать им памятник советским воинам-освободителям. Памятник находится в Риге, его планируется снести.



Памятник воинам советской армии — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков появился в Риге в 1985 году. Композиционным центром памятника является монументальная 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звёздами. По бокам расположены символические скульптурные изображения Матери-Родины и воинов-освободителей. Средства на памятник собрали за счёт народных пожертвований — каждый работающий мог пожертвовать один рубль из своей зарплаты.



В мае этого года власти Латвии приняли решение о сносе монумента. Депутаты Братска готовы принять его у себя.



- 12 мая Сейм Латвийской Республики принял законопроект о приостановке действия статьи 13-й соглашения между правительствами Латвийской Республики и Российской Федерации, регламентирующего содержание мемориальных сооружений и памятников, - пояснил депутаты думы Братска Сергей Гришин. - 13 мая Дума приняла решение о сносе памятника воинам советской армии. Для Братска большая честь принять памятник, прошу вас обратить внимание на нашу просьбу, и рассмотреть возможность передачи монумента городу Братск.





