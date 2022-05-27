Алексей Цыденов: «Монголия является для нас важнейшим партнёром»

В Бурятии проходит российско-монгольский деловой форум



Сегодня Алексей Цыденов открыл панельную сессию «Организация внешнеэкономической деятельности Монголии и России: проекты и перспективы» в рамках форума «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности».



Историческая близость



По словам главы республики, у Бурятии и Монголии очень давние взаимоотношения.



- Мы исторически близкие народы. И поэтому это накладывает на наши отношения особый оттенок близости, братства. У нас общая география, общая природа, особенности климата, условия сельского хозяйства, похожие полезные ископаемые: уголь, руды металлов. У нас есть с одной стороны очень схожие виды деятельности, с другой – схожая культура, язык и это сближает нас ещё больше, - отметил глава республики.



В свою очередь, схожесть климатических условия создаёт условия для сотрудничества в сфере семеноводства и ряде других отраслей.



- Мы можем районировать семена по зерновым. По климату, засухоустойчивости у нас одинаковые условия и то, что хорошо растет здесь, будет расти и в Монголии. То же самое касается разведения пород скота, строительных материалов, которые позволяют строить с учетом наших погодных условий и температур, - сказал Алексей Цыденов.



Транспортные потоки



Также в связи с сегодняшними условиями открываются новые возможности и в части сотрудничества России и Монголии в сфере логистики.



- Недавно мы презентовали на аэропорт в Улан-Удэ как хаб, через который можно улетать в разные сраны. Сегодня условия поменялись, и мы видим другие перспективы. Теперь Улан-Батор может стать авиационным хабом для жителей России. Он становится выходом для российских авиакомпаний не только в страны АТР, но и другие государства, - пояснил Алексей Цыденов.



С учётом того, что экономика России разворачивается на восток, новые возможности открываются в части развития автомобильного и железнодорожного сообщений. Этому же способствует и переориентация туризма: во-первых, жители России в связи с закрытием западных стран проявляют интерес к Монголии, во-вторых, жители Монголии активно интересуются Бурятией, как центром буддизма России, и Байкалом.



Недавно запустился регулярный рейс Улан-Удэ – Улан-Батор, открылся после реконструкции обновлённый пограничный автомобильный пункт пропуска Кяхта. Есть определенные перспективы поставки товаров в Китай через Монголию.



Сельскохозяйственный обмен



Ещё одна сфера, где имеются широкие возможности для сотрудничества – это агропромышленный комплекс.



- Монголия сильна в развитии сельского хозяйства. Поголовье животных к осени достигнет более 90 млн голов – это какая-то космическая цифра. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства между нашими странами имеет свои перспективы, - отметил глава Бурятии.



Алексей Цыденов напомнил, что в этом году открыта поставка мяса из Монголии в Россию, что позволяет как минимум закрыть потребности «Бурятмяспрома», который ранее завозил сырье из таких стран, как Новая Зеландия и Аргентина.



- Мы можем поставлять в Монголию племенных животных – Бурятия является лидером в России по этому виду деятельности, - продолжал глава республики. Растениеводство, производство зерна – здесь мы тоже можем поставлять семена. удобрения. Направлений по сотрудничеству в области сельского хозяйства очень много.



Промышленные перспективы



Также Алексей Цыденов представил промышленный потенциал республики и продукцию, которая может заинтересовать представителей Монголии. Прежде всего это продукция Улан-Удэнского авиазавода.



- У него широкая линейка вертолётов, и мы готовы поставлять в Монголию лучшие в мире вертолёты, - говорил Алексей Цыденов.



Также он рассказал об электротехнике, пластиковых изделиях, продукции медицинского назначения и других видах промышленных товаров, которые Бурятия готова поставлять в соседнее государство.



Отдельно глава Бурятии остановился на продукции Улан-Удэстальмоста – крупнейшего на Дальнем Востоке завода по производству металлоконструкций, использующихся для строительства железнодорожных, автомобильных мостов и горнообогатительных комбинатов. По словам Алексея Цыденова, в Монголии планируется строительство нефтеперерабатывающего завода, и Улан-Удэстальмост готов взять на себя поставки необходимых конструкций.



От туризма до металлов



С тем фактом, что у двух стран серьёзные перспективы сотрудничества, согласился и заместитель председателя национальной торгово-промышленной палаты Монголии рассказал Намжилсурэн Базарваань. По его словам, есть точки взаимодействия в таких сферах как банковское дело, финансы, туризм и других.



- Имеются широкие возможности для развития медицинского туризма в Монголии за счёт совместного создания международного лечебно-диагностического центра и госпиталя с традиционной восточной медициной, - говорил Намжилсурэн Базарваань. - Мы видим перспективу совместной организации различных спортивных мероприятий. В частности, давайте вместе развивать зимний спортивный туризм.



Также предлагается строительство международного грузового аэродрома в Ховде для создания воздушного сообщения, соединяющего восточные регионы России и Среднюю Азию. Кроме того, речь идёт об открытии авиамаршрута, соединяющего Восточную Азию во главе с Россией и Кореей, и создание грузового центра в Чойбалсане, что также будет очень выгодно для бизнеса.



- Спрос на медь растёт, а цены растут. Поэтому есть прекрасная возможность сотрудничать в разведке, добыче и переработке меди и других металлов, - отметил Намжилсурэн Базарваань.



Таможня будущего



Пожалуй, одним из главных факторов для сотрудничества России и Монголии, является таможенное регулирование. О том, как меняется система контроля на пунктах пропуска и что ждёт эту систему в ближайшем будущем рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.



Начал он с открытия автомобильного пункта пропуска Кяхта, которое состоялось 10 сентября прошлого года.



- Этот пункт пропуска оснастили самыми современными средствами таможенного контроля, включая системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов, системы автоматического весогабаритного контроля грузовых транспортных средств. Это позволяет нам проводить операции, осуществлять все виды государственного контроля в короткие сроки и с высокой эффективностью, - рассказал он. - Через этот пункт пропуска ежедневно перемещаются 90 грузовых транспортных средств. Мы имеем техническую возможность одновременно обслуживать 12 грузовиков: 6 на выезд и 6 на въезд, но пока нет такой необходимости, поскольку ещё товаропоток не принял свои нормальные размеры.



Однако пассажирское сообщение на этом пункте пропуска началось только 30 марта этого года, когда отменили ковидные ограничения.



- Ежедневно оформляем порядка 400 легковых транспортных средств и 6-8 автобусов. Обычно пересекают границу от 1100 наших граждан. При этом хочу отметить, что те граждане, которые перемещаются на автомобилях регулярно, получают талоны транспортного средства и проходят границу не более чем за 80 минут. То есть если кто те, кто часто ездит, получают такие талоны и в общем-то на границе практически не стоят.



Что касается перспектив таможенного контроля, то Юрий Ладыгин рассказал о проекте «Интеллектуальный пункт пропуска», который, благодаря автоматизированной системе считывания и анализа информации позволит проходить контроль за считанные минуты. Сейчас идёт разработка этого проекта.



- Создание пунктов пропуска будущего конечно невозможно без изучения их инфраструктуры, поэтому ведётся реконструкция железнодорожного пункта пропуска и рассчитываю, что в 2024 году появятся новые пути, досмотровые площадки и места хранения грузов. Что позволит ускорить перемещение товаров через границу, обеспечить скоростной транзит через данный пункт пропуска и решить те вопросы, которые ставит перед нами общество.





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