В Иркутске возбудили дело из-за невыплаты 28 млн за благоустройство дворов



По версии следствия, в 2021 году администрация Иркутска заключила с подрядной организацией муниципальные контракты на благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов.



- Фактически все работы были выполнены, однако заказчик в полном объёме не оплатил выполненные работы. Это повлекло воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинение подрядчику крупного ущерба - свыше 28,1 млн рублей, - сообщает следственное управление СКР по Иркутской области.



В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Превышение должностных полномочий».



Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Изучается необходимая документация.



В Иркутске возбудили уголовное дело после неполной оплаты подрядчику работ по благоустройству дворов. Речь идёт о сумме более чем в 28 млн рублей.