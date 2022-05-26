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В Иркутске возбудили дело из-за невыплаты 28 млн за благоустройство дворов

В Иркутске возбудили дело из-за невыплаты 28 млн за благоустройство дворов
Власть, 
Следствие установило, что администрация города не полностью заплатила подрядчику

В Иркутске возбудили уголовное дело после неполной оплаты подрядчику работ по благоустройству дворов. Речь идёт о сумме более чем в 28 млн рублей.
 
По версии следствия, в 2021 году администрация Иркутска заключила с подрядной организацией муниципальные контракты на благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов.

- Фактически все работы были выполнены, однако заказчик в полном объёме не оплатил выполненные работы. Это повлекло воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинение подрядчику крупного ущерба - свыше 28,1 млн рублей, - сообщает следственное управление СКР по Иркутской области.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Превышение должностных полномочий».
 
Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Изучается необходимая документация.
госзакупки превышение должностных полномочий воспрепятствование предпринимательской деятельности

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