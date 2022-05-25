Поправки внесены в соответствии с федеральным законом о власти в субъектах РФ
Должность главы Тувы с 1 июня этого года будет звучать по-новому: глава Республики Тыва без уточняющей приставки «председатель правительства». Соответствующие поправки в конституцию республики внёс Верховный хурал Тувы.
В парламенте пояснили, что поправки в основной закон внесены в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов.
- Указанный закон нацелен на унификацию регионального законодательства и усиление власти федерального центра. Кроме того, закон усиливает влияние президента на губернаторов. В частности, он может уволить их в связи с утратой доверия, а также объявлять им предупреждения и выговоры, - сообщается на официальном портале Тувы.
В Туве поменяли название должности главы региона
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