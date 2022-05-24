Об этом сообщили в пресс-службе таможни
С 22 июня физические лица и участники внешнеэкономической деятельности смогут обжаловать решения, действия (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц в электронной форме. Об этом проинформировала сегодня Бурятская таможня.
- Подача жалобы в электронном виде, в том числе взаимодействие заявителей с таможенными органами, осуществляется через автоматизированную подсистему «Личный кабинет». Если жалоба подается физическим лицом, то она должна быть подписана усиленной неквалифицированной либо усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя) и усиленной квалифицированной электронной подписью, если заявителем (представителем заявителя) является юридическое лицо. Допускается прикрепление документов из электронного архива документов декларанта, - говорится в сообщении таможни.
Соответствующий приказ №130 Федеральная таможенная служба подписала 25 февраля.
Действия таможенников Бурятии можно будет обжаловать в электронной форме
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