Глава МВД по Бурятии подобрал с улицы двух собак

Одного из своих питомцев Олег Кудинов нашёл выброшенным на Мандрике
Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов владелец двух собак, которых подобрал с улицы щенками. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Четыре года назад рыжего щенка-«беспризорника» Олег Кудинов подобрал возле кафе на перевале Мандрик. Её министр назвал Динка.
- Сегодня с мордочки «дворянки» Динки, как видите, не сходит довольная улыбка. Для собачьего счастья ведь много не надо: конура, миска да немного ласки, - рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел.
А в марте этого года Олег Кудинов принёс нового друга. Тогда щенка чуть не сбила машина возле Вахмистрово. Сейчас он уже окреп, и, судя по крупным лапам и внимательному взгляду, растёт хороший охранник.
Кстати, на днях в Улан-Удэ Удэ прошла первая ярмарка-раздача бездомных животных. 12 собак обрели хозяев.
Олег Кудинов возглавляет МВД по Бурятии с июня 2014 года
. До этого он служил замначальника ГУ МВД по Иркутской области. Ему 63 года.
Одного из своих питомцев Олег Кудинов нашёл выброшенным на Мандрике
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