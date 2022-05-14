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Глава МВД по Бурятии подобрал с улицы двух собак

Глава МВД по Бурятии подобрал с улицы двух собак
Власть,  Фото:предоставлено МВД по Бурятии
Одного из своих питомцев Олег Кудинов нашёл выброшенным на Мандрике

Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов владелец двух собак, которых подобрал с улицы щенками. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Четыре года назад рыжего щенка-«беспризорника» Олег Кудинов подобрал возле кафе на перевале Мандрик. Её министр назвал Динка.

- Сегодня с мордочки «дворянки» Динки, как видите, не сходит довольная улыбка. Для собачьего счастья ведь много не надо: конура, миска да немного ласки, - рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел.


А в марте этого года Олег Кудинов принёс нового друга. Тогда щенка чуть не сбила машина возле Вахмистрово. Сейчас он уже окреп, и, судя по крупным лапам и внимательному взгляду, растёт хороший охранник.


Кстати, на днях в Улан-Удэ Удэ прошла первая ярмарка-раздача бездомных животных. 12 собак обрели хозяев.

Олег Кудинов возглавляет МВД по Бурятии с июня 2014 года. До этого он служил замначальника ГУ МВД по Иркутской области. Ему 63 года.

собаки МВД по Бурятии бездомные животные

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