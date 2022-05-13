В Бурятии дело бывшего первого замминистра здравоохранения ушло в суд

Следователи установили, что ущерб, нанесённый Натальей Бухольцевой и её соучастницей, превысил 9 млн рублей
Следователи завершили расследование громкого уголовного дела в отношении Натальи Бухольцевой, бывшего главврача городской поликлиники №6 и бывшего первого замминистра здравоохранения республики, а также её соучастницы - представителя коммерческой организации. Они обвиняются по статьям «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий).
Речь идёт о периоде до прихода Натальи Бухольцевой в минздрав Бурятии, когда она возглавляла шестую поликлинику.
- По данным следствия, в конце 2017 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Они решили совершить хищение средств поликлиники под видом оплаты фиктивного договора аренды медицинского оборудования. Главный врач, действуя неправомерно, организовала проведение открытого аукциона, рассчитанного на победу фирмы её соучастницы. После в конце января 2018 года заключила договор аренды медицинского оборудования сроком на 48 месяцев и ежемесячными платежами почти в 1,5 млн рублей, на общую сумму более 70 млн рублей, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.
После этого, установили следователи, в поликлинику была передана лишь часть имущества, предусмотренного контрактом. Отсутствовали две дорогие лазерные офтальмологические установки с принадлежностями, стоимость аренды которых составляла почти треть от суммы ежемесячных платежей.
Однако, сообщает следствие, главный врач поликлиники всё равно подписала акт приёмки полного комплекта медицинского оборудования. После арендные платежи ежемесячно исправно перечислялись на счета фирмы соучастницы.
- Даже после того, как её назначили на вышестоящую должность, женщина путём обмана нового главного врача поликлиники и злоупотребления его доверием, продолжала выполнять взятую на себя преступную роль. Она обеспечивала оплату поликлиники аренды несуществующих лазерных установок, - отметили в следственном управлении.
Установлено, что соучастницы похитили более 9 млн рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, во время расследования несколько месяцев Наталья Бухольцева провела в СИЗО. После была отпущена под домашний арест.
Справка:
Наталья Бухольцева родилась 19 апреля 1962 года на станции Гусиное озеро в Бурятии. В 1986 году окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр», в 2003 году - Бурятскую сельскохозяйственную академию им. В. Р. Филиппова по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит».
Во время учёбы в мединституте и в интернатуре работала медсестрой и врачом-интерном в отделении патологии новорождённых в Читинской областной детской клинической больнице. С 1987 по 2005 год, работая в отделенческой больнице на станции «Улан-Удэ» Восточно-Сибирской железной дороги, прошла путь от врача-педиатра палаты новорождённых до заведующей детским отделением и в дальнейшем заместителя главного врача по кадрам. С 2005 года – заместитель главного врача по кадрам отделенческой клинической больницы ОАО «РЖД», затем заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы. С 2008 года – заместитель главного врача по лечебной работе больницы восстановительного лечения на станции «Иркутск-Пассажирский» ОАО РЖД.
С 2009 по июль 2018 - главный врач городской поликлиники № 6.
С 2014 по июль 2018 гг – депутат Улан-Удэнского горсовета по округу №4 (часть Железнодорожного района Улан-Удэ).
С лета 2018 года назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. В мае 2020 года она покинула этот пост.
В июне 2020-го была назначена на должность главного врача городской больницы №4. Во время расследования уголовного дела покинула эту должность.
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