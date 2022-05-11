Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Нацразведки США
Военное положение на территории РФ вводить не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова директора Национальной разведки США Аврил Хейнс о вероятном объявлении в России военного положения.
Речь идёт о выступлении Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил конгресса США в начале мая, уточняет РБК. Она заявила, что ситуация на Украине в ближайшие месяцы может двигаться по более непредсказуемому сценарию, высок риск эскалации. Хейнс заявила на слушаниях в сенате, что Путин якобы может ввести военное положение, включая перевод промышленности на военные рельсы.
В Кремле опровергли наличие планов о введении военного положения
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Нацразведки США
«Дорога в очень плохом состоянии, мы это понимаем», - отметил Евгений Луковников
Также будет обсуждаться помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области
Районного чиновника оштрафовали на две тысячи рублей
Власть, 09.05.2022
Мордовской заявил, что работа по опашке чабанских стоянок не была проведена
В Бурятию пришло официальное письмо с благодарностью министра обороны России
Тревогу забили жители Заиграевского района
Михаил Мурашко уже бывал в республике с рабочим визитом
По словам близких, получившая тяжелейшие травмы девушка всё глубже проваливается в депрессию
К жителям обратился главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев
В республике подвели итоги по качеству управления муниципальными финансами
Госслужщим рассказали об антикоррупционном законе
Настроение у получившего ранения на Украине Балдана Цыдыпова бодрое
Были приняты решения от появления частных детсадов в сёлах до компенсаций малому бизнесу
Алексей Цыденов управлял рекультиватором во время старта посевной кампании