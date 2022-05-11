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В Кремле опровергли наличие планов о введении военного положения

В Кремле опровергли наличие планов о введении военного положения
Власть, 
Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Нацразведки США

Военное положение на территории РФ вводить не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова директора Национальной разведки США Аврил Хейнс о вероятном объявлении в России военного положения.

Речь идёт о выступлении Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил конгресса США в начале мая, уточняет РБК. Она заявила, что ситуация на Украине в ближайшие месяцы может двигаться по более непредсказуемому сценарию, высок риск эскалации. Хейнс заявила на слушаниях в сенате, что Путин якобы может ввести военное положение, включая перевод промышленности на военные рельсы.  
Кремль

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