В Кремле опровергли наличие планов о введении военного положения

Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Нацразведки США



Военное положение на территории РФ вводить не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».



«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова директора Национальной разведки США Аврил Хейнс о вероятном объявлении в России военного положения.



Речь идёт о выступлении Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил конгресса США в начале мая, уточняет РБК. Она заявила, что ситуация на Украине в ближайшие месяцы может двигаться по более непредсказуемому сценарию, высок риск эскалации. Хейнс заявила на слушаниях в сенате, что Путин якобы может ввести военное положение, включая перевод промышленности на военные рельсы.

