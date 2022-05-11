Зампред правительства Бурятии съездил на разбитую дорогу







Особое внимание зампреда привлёк участок дороги на 251 км. Практически по всей ширине дороги глубокие выбоины, что затрудняет движение автомобилей и создает угрозу для жизни людей.



- Мы понимаем, что в этом году этот участок дороги ремонтироваться не будет, но и в таком состоянии он находиться не должен. Здесь же высокий риск ДТП. Все участки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии нужно восстановить. Будем делать ремонт за счет дорожного фонда, - дал поручение Евгений Луковников ГКУ «Бурятрегионавтодор».



К восстановлению разбитых участков дороги планируется приступить в этом году.







Большегрузы разбивают дороги в Бурятии. Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников дал поручение «Бурятрегионавтодору» привести в нормативное состояние участок дороги от Заиграевского до Еравнинского района. Луковников проверил состояние автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.На участке автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита все подрядные организации приступили к ремонту. В 2022 году на этом участке продолжается ремонт: с 16 по 26 км, 26 по 58 км и с 90 по 93 км в Заиграевском районе, в Еравнинском районе - с 357 по 387 км.- Дорога в очень плохом состоянии, мы это понимаем. Но ситуация начала меняться. В прошлом году мы смогли отремонтировать только один участок с 264 по 294 км в Еравнинском районе. В этом году начали ремонт участка в Еравнинском и трёх участков в Заиграевском, в целом - 75 км. Все подрядчики приступили к работам, - отметил Евгений Луковников.Зампред правительства также обратил внимание на неудовлетворительное состояние дороги в целом. По его словам, дорогу разбивают большегрузные автомобили, игнорируя запреты на ограничения по массе транспортного средства.