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Зампред правительства Бурятии съездил на разбитую дорогу

Зампред правительства Бурятии съездил на разбитую дорогу
Власть, 
«Дорога в очень плохом состоянии, мы это понимаем», - отметил Евгений Луковников

Большегрузы разбивают дороги в Бурятии. Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников дал поручение «Бурятрегионавтодору» привести в нормативное состояние участок дороги от Заиграевского до Еравнинского района. Луковников проверил состояние автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.

На участке автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита все подрядные организации приступили к ремонту. В 2022 году на этом участке продолжается ремонт: с 16 по 26 км, 26 по 58 км и с 90 по 93 км в Заиграевском районе, в Еравнинском районе - с 357 по 387 км.

- Дорога в очень плохом состоянии, мы это понимаем. Но ситуация начала меняться. В прошлом году мы смогли отремонтировать только один участок с 264 по 294 км в Еравнинском районе. В этом году начали ремонт участка в Еравнинском и трёх участков в Заиграевском, в целом - 75 км. Все подрядчики приступили к работам, - отметил Евгений Луковников. 

Зампред правительства также обратил внимание на неудовлетворительное состояние дороги в целом. По его словам, дорогу разбивают большегрузные автомобили, игнорируя запреты на ограничения по массе транспортного средства.

 
Особое внимание зампреда привлёк участок дороги на 251 км. Практически по всей ширине дороги глубокие выбоины, что затрудняет движение автомобилей и создает угрозу для жизни людей.

- Мы понимаем, что в этом году этот участок дороги ремонтироваться не будет, но и в таком состоянии он находиться не должен. Здесь же высокий риск ДТП. Все участки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии нужно восстановить. Будем делать ремонт за счет дорожного фонда, - дал поручение Евгений Луковников ГКУ «Бурятрегионавтодор».

К восстановлению разбитых участков дороги планируется приступить в этом году.


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