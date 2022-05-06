Тревогу забили жители Заиграевского района
Жителей Заиграевского района Бурятии взволновали слухи о планах по строительству золоотвала возле сёл Старый Онохой и Добо-Ёнхор. Местные жители распространяют информацию о том, что там якобы готовится золоотвал для вывоза отходов Улан-Удэнского авиационного завода, в том числе шлака.
«Все документы подготовлены. Первостепенно для отвода глаз и возмущения жителей говорилось, что строится полигон для мусора, сейчас же скрывать нет смысла, проект на финишной прямой. Если жители не выскажутся против данного строительства золоотвала, под боком у Онохоя и Старого Онохоя образуется огромная свалка шлака, которая в результате восточного ветра будет накрывать шлаковой пылью наши дома, а также загрязнит протекающую рядом реку Уда!» - говорится в обращении в Telegram-канале «Заиграево».
Однако информацию о планах по строительству золоотвала официально опровергла врио министра природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.
- В связи с распространённой в ряде СМИ недостоверной информации, касающейся золоотвала в Заиграевском районе, сообщаем, что на сегодняшний день между Старым Онохоем и Добо-Ёнхором проводится работа по переводу земельного участка из земель сельхозназначения в земли промышленности. В планах построить там комплекс по переработке промышленных отходов. К ним относятся строительные отходы, отходы от разбора зданий и сооружений и т.д., - сообщила врио министра природных ресурсов.
Проекта на строительство объекта ещё нет. Положенные экспертизы также не проводились, уточнила она.
- Поэтому говорить о «финишной прямой» пока преждевременно. Для организации данного комплекса будут выбираться технологии, которые направлены именно на переработку отходов в другую продукцию, - заявил Наталья Тумуреева.
В Бурятии опровергли планы строительства золоотвала недалеко от Улан-Удэ
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятию пришло официальное письмо с благодарностью министра обороны России
Тревогу забили жители Заиграевского района
Реального срока для бывшего сотрудника администрации города добилась прокуратура
Михаил Мурашко уже бывал в республике с рабочим визитом
По словам близких, получившая тяжелейшие травмы девушка всё глубже проваливается в депрессию
К жителям обратился главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев
В республике подвели итоги по качеству управления муниципальными финансами
Госслужщим рассказали об антикоррупционном законе
Настроение у получившего ранения на Украине Балдана Цыдыпова бодрое
Были приняты решения от появления частных детсадов в сёлах до компенсаций малому бизнесу
Алексей Цыденов управлял рекультиватором во время старта посевной кампании
Соёлма Дагаева сняла видео для подписчиков
По словам полпреда президента в ДФО, нынешнее здание аэропорта «не очень подходит для Улан-Удэ»
Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии успокаивает население
Ходить сейчас в сквере оказалось опасно