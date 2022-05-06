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В Бурятии опровергли планы строительства золоотвала недалеко от Улан-Удэ

В Бурятии опровергли планы строительства золоотвала недалеко от Улан-Удэ
Власть,  Фото:pexels.com
Тревогу забили жители Заиграевского района

Жителей Заиграевского района Бурятии взволновали слухи о планах по строительству золоотвала возле сёл Старый Онохой и Добо-Ёнхор. Местные жители распространяют информацию о том, что там якобы готовится золоотвал для вывоза отходов Улан-Удэнского авиационного завода, в том числе шлака.

«Все документы подготовлены. Первостепенно для отвода глаз и возмущения жителей говорилось, что строится полигон для мусора, сейчас же скрывать нет смысла, проект на финишной прямой. Если жители не выскажутся против данного строительства золоотвала, под боком у Онохоя и Старого Онохоя образуется огромная свалка шлака, которая в результате восточного ветра будет накрывать шлаковой пылью наши дома, а также загрязнит протекающую рядом реку Уда!» - говорится в обращении в Telegram-канале «Заиграево».

Однако информацию о планах по строительству золоотвала официально опровергла врио министра природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

- В связи с распространённой в ряде СМИ недостоверной информации, касающейся золоотвала в Заиграевском районе, сообщаем, что на сегодняшний день между Старым Онохоем и Добо-Ёнхором проводится работа по переводу земельного участка из земель сельхозназначения в земли промышленности. В планах построить там комплекс по переработке промышленных отходов. К ним относятся строительные отходы, отходы от разбора зданий и сооружений и т.д., - сообщила врио министра природных ресурсов.

Проекта на строительство объекта ещё нет. Положенные экспертизы также не проводились, уточнила она.

- Поэтому говорить о «финишной прямой» пока преждевременно. Для организации данного комплекса будут выбираться технологии, которые направлены именно на переработку отходов в другую продукцию, - заявил Наталья Тумуреева. 
экология

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