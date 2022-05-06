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В Бурятию прилетит министр здравоохранения России

В Бурятию прилетит министр здравоохранения России
Власть,  Фото:minzdrav.gov.ru
Глава минздрава России Михаил Мурашко примет участие в открытии крупного объекта

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетит в Бурятию. Его визит ожидается 12 мая, сообщил источник «Байкал-Daily».

Планируется, что Михаил Мурашко примет участие в открытии онкологического диспансера со стационаром. Кроме того, по предварительным данным, он поучаствует в праздновании Международного дня медицинской сестры, который как раз отмечается 12 мая.

Как сообщал «Байкал-Daily», новое здание онкологического диспансера недавно было введено в эксплуатацию. Строительные работы там завершены, осталось лишь устранение мелких недочётов, а также уборка. Чистоту помещений зампред правительства Бурятии Евгений Луковников обещал лично проверить с белым платком.

- Я пройду с белым платком по всем помещениям. С собой возьму домашнюю одежду, тапочки, и пойду как больной, - пообещал строителям Евгений Луковников.

Строительство онкологического диспансера в столице Бурятии началось в 2011 году. Объект состоит из двух очередей строительства: в 2013 году было введено в эксплуатацию здание лучевой терапии – первая очередь реконструкции медучреждения. Вторая очередь включает в себя поликлинику и лечебно-лабораторный комплекс. Поликлинику уже открыли летом 2019 года. А 12 мая состоится открытие лечебного корпуса.

Лечебно-лабораторный корпус онкодинспансера со стационаром рассчитан на 150 коек. Стоимость его строительства составила около 2,5 млрд рублей, из них стоимость оборудования – 650 млн. Онкодиспансер оборудован современным дезинфекционным, стерилизационным оборудованием и медицинским утилизатором.

Операционный блок состоит из восьми операционных. Также в здании есть приёмное отделение, лаборатории, помещения хранения оборудования и лекарств, центральное стерилизационное отделение, пять палатных отделений по 30 коек, палаты интенсивной терапии и реанимации.

Михаил Мурашко возглавляет минздрав России с января 2020 года. До этого он трудился руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Отметим, его предшественница Вероника Скворцова бывала на месте строительства бурятского онкодиспансера ещё в 2016 году.

минздрав

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