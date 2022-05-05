Финуправление администрации Кабанского района лучшее в Бурятии

Пресс-служба администрации МО «Кабанский район»

Министерство финансов Бурятии подвело итоги по качеству управления муниципальными финансами за 2021 год в муниципальных районах и городских округах республики. Лучшим муниципалитетом с высоким качеством управления муниципальными финансами вновь названо МО «Кабанский район».Диплом победителя и переходящий кубок начальнику муниципального казённого учреждения «Финансовое управление администрации МО «Кабанский район» Ирине Белоголовой вручил лично министр финансов РБ Георгий Мадаев.Добавим, что в ходе рейтинговой оценки районы оцениваются по 29 показателям. Анализируются качество бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг, управления долговыми обязательствами, степень прозрачности бюджетного процесса.- Третий год подряд, наше финансовое управление держит планку лидерства, это говорит о чёткой и слаженной работе всего коллектива управления, всех главных распорядителей бюджетных средств – образования, культуры, спорта, управления градостроительства, комитета ЖКХ. Администрацией уделяется большое внимание рациональному и грамотному планированию и расходованию бюджетных средств и управлению всеми финансовыми потоками в целях стабильной работы бюджетной сферы района и его развития, - прокомментировал глава Кабанского района Алексей Сокольников.