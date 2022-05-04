Губернатор Забайкалья навестил раненого офицера из Бурятии

Во время рабочей командировки в Санкт-Петербург губернатор Забайкальского края Александр Осипов заехал к военным-землякам, которые сейчас проходят лечение в госпитале. Вместе с ним раненых навестили Баир-лама, руководитель Агинского округа Буянто Батомункуев, главы Агинского и Дульдургинского районов и представители Бурятского землячества в Петербурге.
- Они сейчас получают лечение в госпиталях города. Настроение у всех бодрое, они большие молодцы. Врачи оказывают высококвалифицированную помощь и отмечают, что парни быстро восстанавливаются, - написал Александр Осипов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
В числе тех, с кем пообщался губернатор Забайкалья, был лейтенант Балдан Цыдыпов, который служит в Бурятии. Сейчас за ними ухаживает сестра, вскоре приедут родители. Молодой человек идёт на поправку, рассказал Осипов.
- Наш герой Балдан Цыдыпов поправляется, - написал губернатор.
Судя по фотографиям, встреча прошла позитивно. Проходящие лечение молодые люди улыбаются, как и сам губернатор Забайкалья.
- Улыбчивый Николай из Краснокаменска. Он уже ждёт выписки. После тяжёлого ранения, рассказывает, теряя сознание, вспомнил вид пяточек дочки. Они и помогали не терять сознание до госпиталя. Его однополчанин Эдуард тоже наш, забайкалец, из Зугалая. Александр родом из Шерловой горы. Вырос там в детском доме. Просил передать привет воспитателям и всем, кто его помнит. Передаю. Все воины просят командование, хотят снова вернуться в строй. После лечения бойцы оправятся домой, обязательно будем всем им помогать, - заключил Александр Осипов.
В комментариях пользователи оставляют слова благодарности: «Александр Михайлович, благодарим вас и всю делегацию, что посетили ребят! Это очень важно и для них, и для нас, земляков, проживающих в Петербурге», «Александр Михайлович! Спасибо Вам за внимание к нашим сыновьям! В плотном графике работы вы находите время и для таких благих дел!», «Ой, мои хорошие! Здоровья вам крепкого!», «Гордимся вами, парни! Вы наши герои!»
Как сообщал «Байкал-Daily», Балдан Цыдыпов уроженец Агинского Бурятского округа. По окончанию Новосибирского высшего военного училища молодой лейтенант был отправлен на службу в Бурятию. В конце марта в ходе спецоперации на Украине героическим поступком спас от гибели более 150 сослуживцев.
Батальон попал в засаду и оказался под массированным артобстрелом, а также под огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов. Лейтенант Цыдыпов получил тяжёлую контузию, но первым принял бой, сумев развернуть подбитую боевую машину вдоль дороги.
Встречным огнём он вывел из боя бронетехнику противника. Израсходовав боекомплект машины, молодой офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП. Вытащил двух раненых подчинённых, забинтовал на скорую руку себя, и под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым. Со вторым земляком, которого ему удалось привести в сознание, они продолжили неравный бой. Как описывает сухая военная сводка, боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта. В ходе боя погиб, истекая кровью, отстреливавшийся рядом земляк.
Оценив оперативно-тактическую ситуацию, когда у не ожидавших такого упорного сопротивления противника образовалось замешательство, командир взвода Балдан Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев.
Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, пока длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, в бессознательном состоянии вынесли товарищи.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов и сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев направили ходатайства министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой присвоить Балдану Цыдыпову звание Героя России.