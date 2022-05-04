Глава Бурятии рассказал о 14 важных решений, принятых за неделю

Были приняты решения от появления частных детсадов в сёлах до компенсаций малому бизнесу
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале сообщил о важных решениях, принятых на прошлой неделе. «Она была богата на события – сессия Народного Хурала, визит зампреда РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева», - отметил глава.
Представляем выдержку из поста Алексея Цыденова:
- Установлен порядок возмещения из республиканского бюджета затрат на выплату зарплат малому бизнесу, пострадавшему во время ковидных ограничений в январе и феврале этого года. Субсидии будут выданы тем, кто сохранил свой основной штат.
- Увеличат стипендии хорошистам и отличникам, учащимся в ссузах.
- Республика заключит со студентами долгосрочные контракты на подготовку учителей бурятского языка и литературы до 2026 года.
- В малых сёлах, где нет детских садов, посчитают количество детсадовцев. После планируется создавать там частные детсады.
- Восемь авторов научных исследований из Бурятии получат гранты Российского научного фонда в общей сложности на 7,4 млн рублей. Глава Бурятии подписал соответствующее постановление. От 250 тысяч до 3 млн получат: доктор технических наук, профессор РАН Тумэн Чимитдоржиев, доктор исторических наук Ирина Гарри, доктор геолого-минералогических наук Ольга Минина, кандидат физико-математических наук Иван Шаранхаев, кандидат химических наук Иван Фарион, кандидат биологических наук Долгор Тубанова, кандидат геолого-минералогических наук Евгений Кислов, кандидат геолого-минералогических наук Цырен Тубанов.
- Создадут подготовительное отделение медфака Бурятского госуниверситета.
На прошедшей сессии Народного Хурала были приняты следующие крупные решения:
- Принят закон по поддержке детей, чьи отцы – участники спецопераций на Украине и в Сирии - погибли или получили первую группу инвалидности. Детей будут зачислять без очереди в детские сады и лагеря. Они будут обучаться за счёт республики в любых ссузах и вузах страны.
- Изменена форма поддержки многодетных семей с шестью и более детьми. В прошлом году для них ввели ипотеку за счёт бюджета республики. Но из получивших на нее право 80 семей больше половины получили отказы от банков из-за плохих кредитных историй или долгов. К тому же ЦБ увеличил ставку, выросли проценты по ипотеке. Поэтому вернулись к денежной выплате, увеличив её номинал до 3,5 млн рублей. Уже в этом году выплату получат 42 семьи.
- Коммунальные субсидии ввели для общественных объединений инвалидов. Норма распространена в том числе на расходы в производственных и складских помещениях.
- Отменён на пять лет региональный транспортный налог для компаний, имеющих в собственности воздушные суда. Раньше в Бурятии за 17 судов они платили до миллиона рублей налога.
- Для снижения налоговой нагрузки приняли послабления для компаний, пользующихся патентной системой. Сдвинут на 2024 год рост ставок.
- Чтобы простимулировать инвесторов, добавлено право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в случаях совершенствования производства: при достройке, переоборудовании, реконструкции, модернизации или техническом перевооружении.
По итогам визита в Бурятию полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал ряд поручений:
- Проработать варианты содействия реконструкции дороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в рамках дальневосточной концессии. Внести предложения по созданию территории Свободный порт Владивосток в Бурятии.
- ВЭБ.РФ рекомендовано продолжить поддержку тепличного комплекса «Гусиноозерский».
- Минсельхозу РФ поручено рассмотреть вариант поддержки на Дальнем Востоке создания объектов АПК с возмещением затрат до 50% (для теплиц - до 40%), также возможность предоставления проектам в области свиноводства на Дальнем Востоке права на целевые льготные инвесткредиты.
Глава Бурятии рассказал о 14 важных решений, принятых за неделю
Власть, Фото:
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