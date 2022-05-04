Глава Бурятии отметил Первомай в поле













Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил Праздник весны и труда в поле. 1 мая глава дал старт посевной кампании. Праздник «Первая борозда» прошёл в Тарбагатайском районе.Под наставничеством водителя трактора Алексей Цыденов управлял рекультиватором, затем пересел в посевной комплекс. Своими впечатлениями о работе в поле глава республики поделился в телеграм-канале.- Праздник труда, мира, весны. Отметил праздник на поле. Первая борозда! Началась посевная! Будет в Бурятии своё зерно! Мира всем, - написал Алексей Цыденов.В этом году аграрии Бурятии планируют засеять 120,2 тыс. га, что на 3% больше, чем в прошлом году.- У нас в республике в этом году всего засеивается 120 тыс. га. Идёт поддержка аграриев по линии правительства республики, министерства сельского хозяйства России. Всего порядка 900 млн рублей заложено на поддержку. А именно по растениеводству и зерноводству – 250 млн рублей. Плюс отдельные деньги – это на закупку техники, отдельно – на животноводство. Благодаря прошлогоднему хорошему урожаю большинство хозяйств имеют достаточный запас собственных семян, - отметил Алексей Цыденов.Ежегодно «Первая борозда» проходит в разных районах Бурятии, в этом году очередь пропахать первую борозду полевого сезона-2022 выпала на пашне ООО «Куйтунское». Предприятие является одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Бурятии.- В обработке у нас более четырёх тысяч гектаров земли, сеем зернобобовые культуры, а также кормовые культуры. С помощью господдержки в разные годы мы приобрели 13 единиц современной техники, которая позволила увеличить посевную площадь. В этом году нами приобретён современный зерносушильный комплекс стоимостью 40 млн рублей, который позволит сушить и хранить 2000 тонн зерна, - рассказал замдиректора ООО «Куйтунское» Виктор Мясников.В прошлом году предприятие собрало хороший урожай, чему способствовала дождливая погода. Урожайность с одного гектара составила 24 центнера.- Мы стараемся применить все технологические методы: закупили удобрения, защищаем от болезней и вредителей растения. Сегодня погода позволяет проводить работы, с утра было солнце, даже немного дождик пошёл, что очень хорошо. На поле мы провели предпосевную рекультивацию, сегодня планируем все это поле засеять, - поделился Виктор Мясников.Хозяйства республики традиционно будут высевать зерновые, зернобобовые, кормовые, овощные культуры и картофель. Для проведения весенних полевых работ в республике засыпано 28,8 тысяч тонн семян зерновых, а потребность семенах зерновых и кормовых культур составляет 24,9 тысяч тонн.