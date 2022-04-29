Юрию Трутневу презентовали проект нового терминала аэропорта Улан-Удэ

Власть, Фото: Telegram-канал Дмитрия Гармаева

По словам полпреда президента в ДФО, нынешнее здание аэропорта «не очень подходит для Улан-Удэ»



Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и глава минвостокразвития Алексей Чекунков ознакомились с проектом строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал». Руководство аэропорта обратилось к вице-премьеру с просьбой оказать содействие в субсидировании процентной ставки для дальнейшей реализации проекта, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Строительством нового терминала займётся группа «Новапорт Холдинг» - собственник аэропорта. Работы обойдутся более чем в 2,5 млрд рублей.



Планируемый срок начала строительно-монтажных работ – август 2022 года.



- Мы строим здесь два этажа, 6,5 тысяч квадратных метров. Современный аэровокзал даст возможность людям комфортно и удобно находиться в аэропорту. Старое здание аэропорта будет оставлено, будем его содержать, на нём работать. Но основным станет новое здание, – рассказал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.



Проектируемая общая площадь аэровокзального комплекса превысит 6,6 тыс. кв. м, а площадь застройки – 3,5 тыс. кв. м. Высота двухэтажного здания составит 17 метров. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 700 тысяч пассажиров международных направлений ежегодно.



- Аэропорт надо реконструировать. Тот аэропорт, что сейчас существует, не очень подходит для Улан-Удэ. Красивому городу нужен комфортный аэропорт, – заметил Юрий Трутнев.



Руководство аэропорта обратилось с просьбой оказать содействие в субсидировании процентной ставки.



- Когда всё планировалось, мы рассчитывали на определённую кредитную ставку. Сейчас мы готовы выходить на тендер, но ставка увеличилась. Это делает проект более дорогим и замедляет строительство, – сообщил Дмитрий Гармаев.



Юрий Трутнев поручил минвостокразвития России совместно с Республикой Бурятия проанализировать сложившуюся ситуацию и проработать возможность оказания содействия инвестору в реализации проекта.



Несколько лет назад было завершено строительство новой взлётно-посадочной полосы. Пассажиропоток аэропорта удвоился к 2021 году и превысил 540 тысяч пассажиров в год.

