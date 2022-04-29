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Минпромторг Бурятии заявил о снижении цен

Минпромторг Бурятии заявил о снижении цен
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии успокаивает население

Минпромторг Бурятии зафиксировал снижение цен.

- По сравнению с прошлой неделей наблюдается падение розничных цен на продукты, товары первой необходимости и бытовую технику, - заявили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Из данных минпромторга следует, что из продуктовой корзины подешевели: свинина, куриные яйца, чёрный чай, подсолнечное и сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, пшено, гречневая крупа, вермишель, бананы, морковь, картофель и помидоры.

Помимо этого, по официальным данным, наблюдается спад цены на товары первой необходимости: стиральный порошок, зубные щётки и пелёнки для новорожденных. Продолжается снижение цен на телевизоры, смартфоны и роботы-пылесосы.

- В настоящий момент в республике ценовая ситуация стабилизируется. Товарные запасы в региональных розничных сетях соответствуют потреблению с учётом сезонных колебаний, а также срокам хранения и условиям транспортировки. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу торговых организаций. Обеспеченность населения продуктами питания стабильная. По продуктам длительного хранения до 90 суток, по скоропортящимся продуктам от 5 до 14 дней, - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников.

цены на продукты питания минпромторг

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