Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»

Сегодня заммэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил ход реконструкции сквера «Зодчий» и приостановил работы. Во время рабочего выезда выявлено отсутствие ограждения на месте проведения работ, сообщили в мэрии.
- Дорожки уже демонтированы, ходить здесь уже небезопасно. По контракту у нас предусмотрено полное ограждение места проведения работ. Сейчас мы видим, что ограждение есть не на всей территории. Прошу приостановить работы и полностью оградить весь сквер, - обратился Сергей Гашев к представителям подрядной организации.
Отметим, демонтаж сквера выполнен на 70 %, работы идут согласно запланированного графика.
Реконструкция сквера «Зодчий» на проспекте Строителей началась 6 апреля. Популярное место прогулок комплексно благоустроят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Работы проводит подрядная организация ООО «Инвестстрой».
На сегодняшний день проведена подрезка деревьев, завершён демонтаж пешеходных дорожек, начаты планировочные работы.
Демонтированная плитка перевезена на хранение в комбинат по благоустройству города для дальнейшего применения.
Проектом предусмотрены устройство асфальтобетонного покрытия, брусчатого покрытия, устройство наружного освещения, фонтана, летнего водопровода, альпинария с водопадом, установка малых архитектурных форм, озеленение, цветочное оформление и другие работы.