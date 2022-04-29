 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»

Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ходить сейчас в сквере оказалось опасно

Сегодня заммэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил ход реконструкции сквера «Зодчий» и приостановил работы. Во время рабочего выезда выявлено отсутствие ограждения на месте проведения работ, сообщили в мэрии.

- Дорожки уже демонтированы, ходить здесь уже небезопасно. По контракту у нас предусмотрено полное ограждение места проведения работ. Сейчас мы видим, что ограждение есть не на всей территории. Прошу приостановить работы и полностью оградить весь сквер, - обратился Сергей Гашев к представителям подрядной организации.



Отметим, демонтаж сквера выполнен на 70 %, работы идут согласно запланированного графика.

Реконструкция сквера «Зодчий» на проспекте Строителей началась 6 апреля. Популярное место прогулок комплексно благоустроят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Работы проводит подрядная организация ООО «Инвестстрой».

На сегодняшний день проведена подрезка деревьев, завершён демонтаж пешеходных дорожек, начаты планировочные работы.

Демонтированная плитка перевезена на хранение в комбинат по благоустройству города для дальнейшего применения.


Проектом предусмотрены устройство асфальтобетонного покрытия, брусчатого покрытия, устройство наружного освещения, фонтана, летнего водопровода, альпинария с водопадом, установка малых архитектурных форм, озеленение, цветочное оформление и другие работы.






сквер благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Минпромторг Бурятии заявил о снижении цен
Минпромторг Бурятии заявил о снижении цен
Власть, 29.04.2022
Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии успокаивает население
Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»
Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»
Власть, 29.04.2022
Ходить сейчас в сквере оказалось опасно
Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками
Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками
Власть, 28.04.2022
Уже сейчас некоторые подрядные организации нарушают сроки контрактов
В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии
В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии
Власть, 28.04.2022
Инициативу объяснили стремлением помнить историю
Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное
Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное
Власть, 28.04.2022
Сергей Ханхареев отговаривает от поездок на природу
Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала
Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала
Власть, 28.04.2022
Глава Бурятии рассказал о красивейших песчаных пляжах
Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии
Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии
Власть, 28.04.2022
В мероприятии приняли участие власти и бизнесмены
Начальник жилинспекции Улан-Удэ переходит в «Водоканал»
Начальник жилинспекции Улан-Удэ переходит в «Водоканал»
Власть, 28.04.2022
В жилищной инспекции Алёна Азаревич работала с момента её основания
Юрий Трутнев прибыл в Бурятию
Юрий Трутнев прибыл в Бурятию
Власть, 28.04.2022
Полпред президента в ДФО проведёт ряд совещаний
Глава Бурятии: «Попал под санкции – считай, наградили за службу Родине»
Глава Бурятии: «Попал под санкции – считай, наградили за службу Родине»
Власть, 27.04.2022
Алексей Цыденов ответил, не боится ли он попасть под санкции
В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
Власть, 26.04.2022
Вопрос про страшные игрушки подняли на сессии Народного Хурала
Алексей Цыденов: Я за выборы
Алексей Цыденов: Я за выборы
Власть, 26.04.2022
В Бурятии приближается срок окончания полномочий главы республики. В сентябре 2022 года должны состояться выборы, но социально-экономическая и политическая обстановка в России может их отменить. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов прямо выступил за сохранение выборов
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада
Власть, 26.04.2022
Родители детей довольны, что теперь у них в Забайкальском в шаговой доступности современный детский сад
«Единая Россия» предлагает привлекать студентов для восстановления Донбасса
«Единая Россия» предлагает привлекать студентов для восстановления Донбасса
Власть, 26.04.2022
Работа будет засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика в вузах
В Бурятии предположили, что детей сбивают из-за стёршейся разметки
В Бурятии предположили, что детей сбивают из-за стёршейся разметки
Власть, 26.04.2022
На претензии по пешеходным переходам ответила детский омбудсмен Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^