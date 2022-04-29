Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»





























Сегодня заммэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев проверил ход реконструкции сквера «Зодчий» и приостановил работы. Во время рабочего выезда выявлено отсутствие ограждения на месте проведения работ, сообщили в мэрии.- Дорожки уже демонтированы, ходить здесь уже небезопасно. По контракту у нас предусмотрено полное ограждение места проведения работ. Сейчас мы видим, что ограждение есть не на всей территории. Прошу приостановить работы и полностью оградить весь сквер, - обратился Сергей Гашев к представителям подрядной организации.Отметим, демонтаж сквера выполнен на 70 %, работы идут согласно запланированного графика.Реконструкция сквера «Зодчий» на проспекте Строителей началась 6 апреля. Популярное место прогулок комплексно благоустроят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Работы проводит подрядная организация ООО «Инвестстрой».На сегодняшний день проведена подрезка деревьев, завершён демонтаж пешеходных дорожек, начаты планировочные работы.Демонтированная плитка перевезена на хранение в комбинат по благоустройству города для дальнейшего применения.Проектом предусмотрены устройство асфальтобетонного покрытия, брусчатого покрытия, устройство наружного освещения, фонтана, летнего водопровода, альпинария с водопадом, установка малых архитектурных форм, озеленение, цветочное оформление и другие работы.