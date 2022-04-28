 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии

В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инициативу объяснили стремлением помнить историю

Дума Иркутска обратилась к мэру города с предложением разместить на здании администрации города копию Знамени Победы рядом с флагом России.

Такая инициатива поступила от вице-спикера Думы Виталия Матвийчука и была единогласно поддержана депутатами.

– Важнейшим символом поражения гитлеровской Германии для советских людей было и остается Знамя Победы, неприкасаемая реликвия Великой Отечественной войны. Оно не утратило своей исторической ценности, несмотря на распад СССР. Благодарная память поколений бережно хранит факты истории самой кровопролитной и опустошительной войны. Мы обязаны помнить уроки истории, и Знамя Победы, как один из ее главных символов, тому блестящий пример, – написал в своём обращении Матвийчук.

Также в соответствии с федеральным законом «О Знамени Победы» во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, проводимых органами власти, можно вывешивать копии Знамени Победы на зданиях (либо поднимать на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом России.

– Наши коллеги из Законодательного Собрания Иркутской области уже приняли решение вывесить данную реликвию на здании. Есть соответствующий указ губернатора региона. И мы также поддержим эту инициативу и направим соответствующее предложение мэру города Руслану Болотову, – прокомментировал спикер Думы Евгений Стекачев.

Вице-мэр Дмитрий Ружников отметил, что администрации города согласна с этим предложением и потребуется от трёх до пяти дней для его технической реализации.


Знамя Победы флаг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками
Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками
Власть, 28.04.2022
Уже сейчас некоторые подрядные организации нарушают сроки контрактов
В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии
В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии
Власть, 28.04.2022
Инициативу объяснили стремлением помнить историю
Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное
Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное
Власть, 28.04.2022
Сергей Ханхареев отговаривает от поездок на природу
Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала
Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала
Власть, 28.04.2022
Глава Бурятии рассказал о красивейших песчаных пляжах
Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии
Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии
Власть, 28.04.2022
В мероприятии приняли участие власти и бизнесмены
Начальник жилинспекции Улан-Удэ переходит в «Водоканал»
Начальник жилинспекции Улан-Удэ переходит в «Водоканал»
Власть, 28.04.2022
В жилищной инспекции Алёна Азаревич работала с момента её основания
Юрий Трутнев прибыл в Бурятию
Юрий Трутнев прибыл в Бурятию
Власть, 28.04.2022
Полпред президента в ДФО проведёт ряд совещаний
Глава Бурятии: «Попал под санкции – считай, наградили за службу Родине»
Глава Бурятии: «Попал под санкции – считай, наградили за службу Родине»
Власть, 27.04.2022
Алексей Цыденов ответил, не боится ли он попасть под санкции
В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
Власть, 26.04.2022
Вопрос про страшные игрушки подняли на сессии Народного Хурала
Алексей Цыденов: Я за выборы
Алексей Цыденов: Я за выборы
Власть, 26.04.2022
В Бурятии приближается срок окончания полномочий главы республики. В сентябре 2022 года должны состояться выборы, но социально-экономическая и политическая обстановка в России может их отменить. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов прямо выступил за сохранение выборов
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада
Власть, 26.04.2022
Родители детей довольны, что теперь у них в Забайкальском в шаговой доступности современный детский сад
«Единая Россия» предлагает привлекать студентов для восстановления Донбасса
«Единая Россия» предлагает привлекать студентов для восстановления Донбасса
Власть, 26.04.2022
Работа будет засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика в вузах
В Бурятии предположили, что детей сбивают из-за стёршейся разметки
В Бурятии предположили, что детей сбивают из-за стёршейся разметки
Власть, 26.04.2022
На претензии по пешеходным переходам ответила детский омбудсмен Бурятии
Бурятия поддержала инициативу ужесточить «собачий» закон
Бурятия поддержала инициативу ужесточить «собачий» закон
Власть, 26.04.2022
Изменить закон Госдуме предлагает Забайкальский край
В мэрии Улан-Удэ создадут комиссию по сохранению и развитию бурятского языка
В мэрии Улан-Удэ создадут комиссию по сохранению и развитию бурятского языка
Власть, 26.04.2022
Планируется провести работу с крупными торговыми сетями по вопросу появления карточек с наименованием основных товаров на двух языках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^