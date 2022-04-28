В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инициативу объяснили стремлением помнить историю



Дума Иркутска обратилась к мэру города с предложением разместить на здании администрации города копию Знамени Победы рядом с флагом России.



Такая инициатива поступила от вице-спикера Думы Виталия Матвийчука и была единогласно поддержана депутатами.



– Важнейшим символом поражения гитлеровской Германии для советских людей было и остается Знамя Победы, неприкасаемая реликвия Великой Отечественной войны. Оно не утратило своей исторической ценности, несмотря на распад СССР. Благодарная память поколений бережно хранит факты истории самой кровопролитной и опустошительной войны. Мы обязаны помнить уроки истории, и Знамя Победы, как один из ее главных символов, тому блестящий пример, – написал в своём обращении Матвийчук.



Также в соответствии с федеральным законом «О Знамени Победы» во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, проводимых органами власти, можно вывешивать копии Знамени Победы на зданиях (либо поднимать на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом России.



– Наши коллеги из Законодательного Собрания Иркутской области уже приняли решение вывесить данную реликвию на здании. Есть соответствующий указ губернатора региона. И мы также поддержим эту инициативу и направим соответствующее предложение мэру города Руслану Болотову, – прокомментировал спикер Думы Евгений Стекачев.



Вице-мэр Дмитрий Ружников отметил, что администрации города согласна с этим предложением и потребуется от трёх до пяти дней для его технической реализации.





