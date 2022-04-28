Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала

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Алексей Цыденов: Я за выборы Власть, В Бурятии приближается срок окончания полномочий главы республики. В сентябре 2022 года должны состояться выборы, но социально-экономическая и политическая обстановка в России может их отменить. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов прямо выступил за сохранение выборов