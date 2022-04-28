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Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала

Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Бурятии рассказал о красивейших песчаных пляжах

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости рассказал, почему на озеро Байкал нужно ехать с бурятской, а не с иркутской, стороны. Глава особо выделил красивейшие песчаные пляжи с более тёплой водой.

- У нас больше разнообразия. У нас есть так же, как в Иркутске, горы и вода. У нас песчаные пляжи, у нас купаются, вода прогревается до 19 градусов, в Чивыркуйском заливе - до 24 градусов. Песчаные пляжи есть по шесть, по восемь километров, - рассказал Алексей Цыденов.

По его словам, самый красивый песчаный пляж длиной 21 километр находится на перешейке между Святым Носом и Баргузином.

Также он отметил, что природа не тронута цивилизацией.

- Там туристы ночью спят, а медведи у них доедают остатки ужина за палаткой. Это правда, так и есть, - поделился Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», подобные случаи действительно были. В прошлом году туристка в соцсети рассказала, как медведь разгромил палатку, съел купаты, взорвал бутылку газировки
Байкал туризм глава Бурятии Алексей Цыденов

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