Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии

Власть, Фото: предоставлено минтуризма Бурятии

В мероприятии приняли участие власти и бизнесмены



27 апреля в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе состоялась презентация туристического и логистического потенциала Бурятии, сообщает пресс-служба минтуризма республики.



В мероприятии приняли участие более 120 представителей туристического бизнеса Монголии и Бурятии, а также представитель национального парка «Тункинский», представитель аэропорта «Байкал» и другие.



Презентацию представил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. Он рассказал о предложениях от лучших туроператоров республики, с уникальными лечебно-оздоровительными программами. Были представлены турмаршруты.



Представители аэропорта «Байкал» и авиакомпаний «S7», «Аврора», «Смартавиа» рассказали о самых актуальных авианаправлениях по России.



После презентации состоялись переговоры представителей российского и монгольского бизнеса в формате B2B.

