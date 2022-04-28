В мероприятии приняли участие власти и бизнесмены
27 апреля в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе состоялась презентация туристического и логистического потенциала Бурятии, сообщает пресс-служба минтуризма республики.
В мероприятии приняли участие более 120 представителей туристического бизнеса Монголии и Бурятии, а также представитель национального парка «Тункинский», представитель аэропорта «Байкал» и другие.
Презентацию представил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. Он рассказал о предложениях от лучших туроператоров республики, с уникальными лечебно-оздоровительными программами. Были представлены турмаршруты.
Представители аэропорта «Байкал» и авиакомпаний «S7», «Аврора», «Смартавиа» рассказали о самых актуальных авианаправлениях по России.
После презентации состоялись переговоры представителей российского и монгольского бизнеса в формате B2B.
Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии
Власть, Фото:
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