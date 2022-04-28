Юрий Трутнев прибыл в Бурятию

Власть, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Полпред президента в ДФО проведёт ряд совещаний



28-29 апреля проходит рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева в Бурятию.



Он проведёт ряд совещаний по актуальным проблемным вопросам развития промышленности региона, в том числе по реализации инвестпроектов и по вопросу развития авиастроительной отрасли, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



Вице-премьер посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. Юрий Трутнев примет участие в торжественном открытии Регионального центра единоборств. Строительство масштабного спортивного центра стало возможным благодаря федеральному финансированию по линии «Единой субсидии».



Также вице-премьер ознакомится с работой по развитию туризма в республике и реализацией проектов в этой отрасли.

