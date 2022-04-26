 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами

В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
Власть, 
Вопрос про страшные игрушки подняли на сессии Народного Хурала

Во время выступления уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Натальи Ганькиной на сессии Народного Хурала депутат Оксана Бухольцева задала волнующий её вопрос – про игрушки-монстры. Она считает, что это проблема не о только республики, но и в страны в целом.

- Аниматроник, Синеголовый, монстры, дьяволы – это те игрушки, которые привлекают мальчиков, девочек. И понятно, что у них это под корочкой остаётся. У нас у всех под корочкой кот Леопольд и его песня. У них совершенно другие. Сейчас видишь, что дети могут полностью воспроизводить американские песни о самоубийцах, потому что она очень мелодичная, - обеспокоена Оксана Бухольцева.

Она отметила, что раньше был экспертный совет по игрушкам при министерстве образования, но в 2004 году его ликвидировали. Депутат считает, что сейчас нельзя сидеть сложа руки.

- Как нам с этим бороться? Исключить, чтобы всё-таки добрые герои были у детей, чтобы они также, как мы, вспоминали что-то доброе и светлое, - заключила Оксана Бухольцева.

Как оказалось, Наталья Ганькина тоже обеспокоена этим вопросом.

- Это искажение мнения и оценки у людей. Раньше восторгали чем-то прекрасным, теперь восторгаются чем-то ужасным, - с этих слов детский омбудсмен начала свой ответ.

Она отметила, что в республике утверждён план обеспечения информационной безопасности детей и изготовления продукции для детей.

- В минпромторге и Роспотребнадзоре вопросы рассматриваются. Статистику запрашивали. Есть над чем работать. Мы ориентируемся на сохранения тех традиций, которые традиционны для нас. Учитывая существующую действительность, в этом году сделаю упор и на литературе, и на игрушках, и всех тех вещах, которые вы озвучили, - заключила Наталья Ганькина.

Она пообещала в свой доклад через год включить раздел на эту тему и отчитаться. 
депутаты Народного Хурала игрушки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
Власть, 26.04.2022
Вопрос про страшные игрушки подняли на сессии Народного Хурала
Алексей Цыденов: Я за выборы
Алексей Цыденов: Я за выборы
Власть, 26.04.2022
В Бурятии приближается срок окончания полномочий главы республики. В сентябре 2022 года должны состояться выборы, но социально-экономическая и политическая обстановка в России может их отменить. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов прямо выступил за сохранение выборов
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада
Власть, 26.04.2022
Родители детей довольны, что теперь у них в Забайкальском в шаговой доступности современный детский сад
«Единая Россия» предлагает привлекать студентов для восстановления Донбасса
«Единая Россия» предлагает привлекать студентов для восстановления Донбасса
Власть, 26.04.2022
Работа будет засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика в вузах
Бурятия поддержала инициативу ужесточить «собачий» закон
Бурятия поддержала инициативу ужесточить «собачий» закон
Власть, 26.04.2022
Изменить закон Госдуме предлагает Забайкальский край
В мэрии Улан-Удэ создадут комиссию по сохранению и развитию бурятского языка
В мэрии Улан-Удэ создадут комиссию по сохранению и развитию бурятского языка
Власть, 26.04.2022
Планируется провести работу с крупными торговыми сетями по вопросу появления карточек с наименованием основных товаров на двух языках
В правила благоустройства Улан-Удэ внесут изменения
В правила благоустройства Улан-Удэ внесут изменения
Власть, 26.04.2022
Будет принято сразу несколько важных поправок
Глава Бурятии заявил, что выступает за прямые выборы
Глава Бурятии заявил, что выступает за прямые выборы
Власть, 26.04.2022
Алексей Цыденов прокомментировал слухи о якобы отмене всенародных губернаторских выборов
Бурятская шахматистка получила высокую должность в Народном Хурале
Бурятская шахматистка получила высокую должность в Народном Хурале
Власть, 25.04.2022
Инна Ивахинова оказалась единственным кандидатом на этот пост
Депутаты Хурала не стали слушать доклад о бюджете Бурятии
Депутаты Хурала не стали слушать доклад о бюджете Бурятии
Власть, 25.04.2022
Депутатов Народного Хурала призвали «нормально работать» и «не торопиться»
Игорь Шутенков: «Благодарю всех, кто принял участие в субботнике»
Игорь Шутенков: «Благодарю всех, кто принял участие в субботнике»
Власть, 25.04.2022
Школьник подарил мэру Улан-Удэ многоразовую табличку для совещаний
Бурятский депутат поставил в пример «бзики» президента Байдена
Бурятский депутат поставил в пример «бзики» президента Байдена
Власть, 25.04.2022
Игорь Бобков выразительно высказал своё мнение по поводу поправок в Конституцию Бурятии о главе
В Бурятии распустили долго отдыхавших сельских депутатов
В Бурятии распустили долго отдыхавших сельских депутатов
Власть, 25.04.2022
Депутаты не проводили заседания в течение трёх месяцев  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^