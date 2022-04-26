Вопрос про страшные игрушки подняли на сессии Народного Хурала
Во время выступления уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Натальи Ганькиной на сессии Народного Хурала депутат Оксана Бухольцева задала волнующий её вопрос – про игрушки-монстры. Она считает, что это проблема не о только республики, но и в страны в целом.
- Аниматроник, Синеголовый, монстры, дьяволы – это те игрушки, которые привлекают мальчиков, девочек. И понятно, что у них это под корочкой остаётся. У нас у всех под корочкой кот Леопольд и его песня. У них совершенно другие. Сейчас видишь, что дети могут полностью воспроизводить американские песни о самоубийцах, потому что она очень мелодичная, - обеспокоена Оксана Бухольцева.
Она отметила, что раньше был экспертный совет по игрушкам при министерстве образования, но в 2004 году его ликвидировали. Депутат считает, что сейчас нельзя сидеть сложа руки.
- Как нам с этим бороться? Исключить, чтобы всё-таки добрые герои были у детей, чтобы они также, как мы, вспоминали что-то доброе и светлое, - заключила Оксана Бухольцева.
Как оказалось, Наталья Ганькина тоже обеспокоена этим вопросом.
- Это искажение мнения и оценки у людей. Раньше восторгали чем-то прекрасным, теперь восторгаются чем-то ужасным, - с этих слов детский омбудсмен начала свой ответ.
Она отметила, что в республике утверждён план обеспечения информационной безопасности детей и изготовления продукции для детей.
- В минпромторге и Роспотребнадзоре вопросы рассматриваются. Статистику запрашивали. Есть над чем работать. Мы ориентируемся на сохранения тех традиций, которые традиционны для нас. Учитывая существующую действительность, в этом году сделаю упор и на литературе, и на игрушках, и всех тех вещах, которые вы озвучили, - заключила Наталья Ганькина.
Она пообещала в свой доклад через год включить раздел на эту тему и отчитаться.
В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
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