Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада

Родители детей довольны, что теперь у них в Забайкальском в шаговой доступности современный детский сад



Торжественная закладка еловой аллеи прошла сегодня на открытии нового детского №47/2 «Ёлочка» в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Этот сад на 280 мест стал уже 17-м дошкольным учреждением, построенным в Улан-Удэ по нацпроекту «Демография», сообщили в мэрии.



В открытии нового детсада приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, дети, родители, воспитатели.



- Открывать детские сады приятно. Хочется, чтобы у наших детей были хорошие условия, чтобы они могли развиваться, учиться, дружить, чтобы у них была хорошая счастливая жизнь. Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда обращает внимание на то, чтобы у каждого ребёнка были хорошие условия, чтобы не было очередей в детские сады. И у нас, в Бурятии, по его поручению строятся детские сады, школы. Пусть наши дети уверенно смотрят вперёд, а мы будем для этого всё делать и вместе работать. Всех поздравляю! – сказал глава Бурятии на открытии детского сада.



Новый корпус рассчитан на 14 групп, каждую их которых будут посещать по 20 детей. Штат учреждения укомплектован полностью.



- Уважаемые воспитатели, дорогие наши родители и, конечно же, наши ребятишки! Сегодня мы можем сказать, что это знаменательный день для нашего города. Мы сегодня открываем 17-й детский садик, построенный в нашем городе за три года благодаря национальным проектам. Наш город развивается, растет, и мы стремимся сделать так, чтобы комфортная городская среда была в каждом районе нашего города. И здесь в микрорайоне Забайкальский построили замечательный, комфортный, красивый детский сад на 280 мест. И рядом за забором уже приступили к строительству новой школы для этих же выпускников на 360 мест в одну смену, - сказал Игорь Шутенков.



Новый корпус «Ёлочки» имеет два этажа, в которых расположены уютные игровые, спальни, буфетные, санитарные узлы, раздевальные. Есть и отдельные помещения для занятий с детьми: музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда, помещение пищеблока. Кроме того, новый сад оснащен газовой котельной, что обеспечит отопление объекта без вредных выбросов в атмосферу.



Образовательная деятельность здесь основана на трилингвальной системе дошкольного образования. Она включает изучение русского, бурятского и английского языков. Кроме того, детский сад является федеральной инновационной площадкой по STEM-образованию, уже два года педагоги успешно обучают детей основам робототехники и программирования, что радует родителей.



- В новом корпусе детского сада «Ёлочка» будет востребованное в наше время образование для детей - научное, инженерное. Мы гордимся, что растет новое поколение ученых и инженеров. Такие детские садики нам нужны, - подчеркнул Игорь Шутенков.



На строительство и оснащение детского сада по нацпроекту «Демография» было направлено около 319 млн рублей. Родители детей довольны, что теперь у них в Забайкальском в шаговой доступности современный детский сад.



- Мы очень рады, что в нашем микрорайоне появляются новые возможности, новые рабочие места, тем самым наш микрорайон развивается в лучшую сторону. Я уверена, что наши дети будут расти и развиваться в стенах этого прекрасного учреждения, учиться чему-то новому, познавать мир и будут окружены теплом и заботой профессионалов. Спасибо вам большое! – сказала Алёна Самофалова, мама воспитанника.



Мэр особо подчеркнул, что к новым социальным объектам будут обустроены подъездные пути.



- У нас строится школа, сейчас ходят большегрузные машины. Закончится строительство школы, и в следующем году мы будем проводить асфальтирование дороги к школе и детскому саду. Деньги уже выделены, - сказал Игорь Шутенков.



Этой весной в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» были сданы два детских сада по ул. Боевой и в мкр Дивизионный. На очереди ещё два – по Лермонтова и Конечной. Их строительство уже близится к завершению. Таким образом, в этом году в Улан-Удэ сдаются пять садов, а за три года в городе построено 19 дошкольных учреждений.



