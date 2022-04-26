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Алексей Цыденов: Я за выборы

Алексей Цыденов: Я за выборы
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Бурятии приближается срок окончания полномочий главы республики. В сентябре 2022 года должны состояться выборы, но социально-экономическая и политическая обстановка в России может их отменить. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов прямо выступил за сохранение выборов

Кроме Бурятии, губернаторские выборы в России должны пройти ещё в 14 субъектах страны. По рейтингу фонда «Петербургская политика» с начала года в большинстве субъектов, где запланированы выборы наблюдается пониженная и слабая политическая устойчивость. Теперь к этому добавились ещё и отголоски боевых действий в самих регионах, плюс экономический кризис из-за санкций.

Но к Бурятии такие сценарии не имеют отношения. Алексеем Цыденовым за пять лет во главе Бурятии проделана большая работа по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в Улан-Удэ и сельских районах, активно реализовывались программы развития образования и здравоохранения, создавались новые предприятия.

Социологические замеры всех последних лет говорят о том, что у Алексея Цыденова высокая поддержка населением Бурятии. Не случайно глава Бурятии в интервью для РИА «Новости» заявил, что предпочитает прямые выборы.

- Я сам - за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, и нельзя подводить. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали, - заявил Алексей Цыденов.

Глава республики также отметил, что каких-то заявлений официальных лиц о намерении упразднить прямые выборы губернаторов он не слышал. Все разговоры на эту тему, что он до сих пор видел – предположения в СМИ и сетевых пабликах. «Если будет какое-то другое решение по выборам в целом по стране, будем действовать в рамках общей политики. Но в целом, ещё раз отмечу, я за прямые выборы», - уточнил глава республики.

Как сообщают федеральные СМИ вопрос о судьбе губернаторских выборах в 2022 году решится завтра 27 апреля в Санкт-Петербурге. Там пройдёт заседание Совета законодателей, в котором примет участие президент Владимир Путин. По словам трёх источников РБК, на заседании могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и будут ли их проводить вообще.

Алексей Цыденов в интервью РИА «Новости» дал понять, что в политическом «читерстве» вроде отмены прямых выборов он не нуждается. Соперников, способных стать ему серьёзной помехой, в республике попросту нет, поскольку оппозиция сильно растратила свой «кредит доверия».

Но если выборы все-таки отменят, то глав регионов будут утверждать региональные законодательные собрания. В нашем случае, это Народный Хурал Бурятии. Там с «прохождением» через Народный Хурал у главы Бурятии также не предвидится больших проблем.

Однако Алексею Цыденову гораздо сподручней, когда он будет всенародно избранным главой республики, а не одобрен 65-ю депутатами Народного Хурала. В этом и заключается вся интрига вокруг отмены или не отмены выборов в Бурятии. При конечном результате в котором практически никто не сомневается - Алексей Цыденов в ближайшие пять лет будет руководить республикой.
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