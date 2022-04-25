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Игорь Шутенков: «Благодарю всех, кто принял участие в субботнике»

Игорь Шутенков: «Благодарю всех, кто принял участие в субботнике»
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Школьник подарил мэру Улан-Удэ многоразовую табличку для совещаний

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с юным экоактивистом Егором и волонтёрами в выходной день вышли на субботник на набережную реки Селенги возле гимназии №33. Общими усилиями они убрали территорию от мусора.

23 апреля во всех скверах и общественных территориях Улан-Удэ прошёл общегородской субботник в рамках месячника чистоты, сообщили в пресс-службе мэрии. 

- Субботник - это хорошая традиция из нашего советского прошлого. И я очень рад, что эта традиция не забыта. Многие горожане принимают участие в уборке нашего города. Месячник чистоты начался еще 28 марта, за это время бюджетные и частные организации, предприниматели организовали уборку на своих территориях, на улицах, парках и скверах. Я хочу сказать большое спасибо всем нашим горожанам, кто принял участие в уборке нашего города. Становится чище, комфортнее. Я призываю всех поработать на свежем воздухе в кругу своих коллег, друзей, семьи и сделать наш город чистым, - сказал Игорь Шутенков.

Всего с 28 марта, когда стартовала масштабная уборка города, было проведено 585 экологических акций. В них приняли участие 31,6 тысяч человек.


В субботнике вместе с мэром убирался 11-летний экоактивист Егор, на своих страницах в социальных сетях активно он призывает всю страну к защите и сохранению озера Байкал. В прошлом году школьник лично пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

- Сегодня я пришёл с целью очистить Селенгу, я хочу, чтобы люди поняли, что не нужно бросать мусор и если есть время, надо ходить и убираться. Учить своих детей, друзей. Не все люди знают, что плохо мусорить, - уверен Егор.

Школьник подарил Игорю Шутенкову многоразовую табличку для совещаний, сделанную своими руками.


Сразу после уборки мэру представили эскизный проект рекреационного парка - он расположится от дистанции водных путей до моста через Селенгу. Уже этим летом по проекту «Народный бюджет» здесь будет реализован первый этап благоустройства набережной – воркаут-комплекс для горожан. В настоящий момент проводится закупка тренажеров.

В этом году в рамках месячника чистоты в городе впервые прошла акция «Город без покрышек» - на мусороперерабатывающий завод для переработки было вывезено более 56 тонн автомобильных шин. В последующем переработанные в резиновую крошку покрышки будут использоваться для покрытия на стадионах и спортивных площадках города.

- Акция «Чистый город» с каждым годом приобретает более масштабный характер. В прошлом году за весь субботник мы вывезли 3000 кубов мусора, а на сегодняшнее утро уже 2500. Это не говорит о том, что город у нас стал грязнее. Это говорит о том, что все больше и больше людей принимает активное участие в субботнике, - сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Он отметил, что с 1 по 9 мая городской полигон в микрорайоне Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, который будет собран с приусадебных участков, дач и т.д.

Экологические акции в городе продолжатся до 7 мая.

субботник администрацияУУ уборка

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