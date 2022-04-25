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Депутат Игорь Бобков покритиковал Владимира Павлова из-за перерыва

Депутат Игорь Бобков покритиковал Владимира Павлова из-за перерыва
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Сижу вместе с вами и теряю своё драгоценное время», - возмутился Бобков

Депутат Народного Хурала Бурятии Игорь Бобков выразил недовольство ведением сессии председателем парламента Владимиром Павловым. Депутату не понравилось то, что спикер Хурала перенёс один из положенных 15-минутных перерывов.

- Вы всё время как-то пытаетесь в этот установленный регламент и в порядок ведения сессии включить свои житейские, так сказать, бытовые привычки. Для чего на сегодняшний день нужно постоянно менять, переносить, увеличивать или уменьшать перерыв на обед… Вся вот эта возня и все эти дискуссии с разного рода проблемами. Они всегда вылезет боком. Давайте всё делать чётко по чертежу, чтобы не было кое-чего… - сказал Игорь Бобков.

На эту претензию Владимир Павлов попросил коллегу аргументированное обоснование: «Какую статью регламента я нарушил?».

- У нас было объявление на перерыв, вы зачем его отменили? Надо было уйти на перерыв, как положено, отдохнуть. А вам же ещё всей фракцией разбиваться на четвёрки, чтобы аудитора Счётной палаты «протащить». Вы где и когда будете это делать-то? Договориться, как вы Чимитдорживу отфутболите. Мне вот это странно всё. Вот я сижу вместе с вами и теряю своё драгоценное время, к сожалению, конечно, - продолжил Бобков.

Павлов в ответ на обвинение заявил, что не считает себя неправым.

- Игорь Александрович, вы абсолютно не правы. Все созывы этот перерыв переносился. Мы бы сделали перерыв с 12:35 до 12:50, потом 10 минут опять бы поработали и пошли на большой перерыв. Все созывы депутаты всегда предлагают, в этот раз я сам предложил. Всегда этот перерыв переносится. Что я нарушил, регламентная группа? – поинтересовался Владимир Павлов.

Председатель регламентной группы Игорь Зубарев отметил, что регламент не был нарушен и предложил продолжить работу сессии.

После часового перерыва на обед состоится тайное голосование, на котором депутаты утвердят кандидатуры членов Общественной палаты, аудитора Счётной палаты и председателя комитета Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям. Из-за того самого перенесённого небольшого перерыва сессия начнётся на 10 минут позже. 
депутаты Народного Хурала

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