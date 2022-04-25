Бурятские депутаты почтили память Владимира Жириновского
23-я сессия Народного Хурала Бурятии сегодня, 25 апреля, началась с минуты молчания в память о Владимире Жириновском, бессменном лидере партии ЛДПР. Он ушёл из жизни 6 апреля.
- 6 апреля ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский, сегодня ему исполнилось бы 76 лет. Предлагаю почтить память минутой молчания, - сказал председатель парламента Владимир Павлов.
Все депутаты встали с мест во время минуты молчания.
В повестке сессии 52 вопроса, онлайн-трансляция идёт в социальной сети «Вконтакте», а не на канале в YouTube, как это было ранее.
Сессия Хурала Бурятии началась с минуты молчания
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