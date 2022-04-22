Зампред правительства Бурятии проверит чистоту белым платком









Евгений Луковников также обратил внимание на отсутствие навигации, в том числе для слабовидящих людей



- Сегодня до конца дня доложите, готова или не готова навигация. Она у вас уже должна быть. Клининг прошел, начинайте клеить, - добавил зампред.



Новый лечебно-лабораторный корпус онкодинспансера со стационаром рассчитан на 150 коек. Стоимость строительства составляет около 2,5 млрд рублей, из них стоимость оборудования – 650 млн. Онкодиспансер оборудован современным дезинфекционным, стерилизационным оборудованием и медицинским утилизатором.



Операционный блок состоит из восьми операционных, оснащённых технологичным оборудованием. Так, один операционный микроскоп стоит более 300 млн руб. Также построено центральное стерилизационное отделение стоимостью более 50 млн. Дезокамера для дезинфекции обошлась более чем в 17,2 млн. руб.



В целом в здании есть приёмное отделение, лаборатории, гардеробы сотрудников центра, помещения хранения оборудования и лекарств, центральное стерилизационное отделение, пять палатных отделений по 30 коек, операционный блок на восемь операционных, палаты интенсивной терапии и реанимации.



Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников посетил с очередным рабочим визитом онкологический диспансер в Улан-Удэ, где завершились строительные работы. Он обратил внимание подрядной организации на мелкие недочёты, в том числе и по уборке помещений от строительной пыли, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.Онкологический диспансер на сегодня введён в эксплуатацию. Медицинский персонал готовиться к приёму первых пациентов. Евгений Луковников посетил ещё раз объект перед торжественным открытием, чтобы убедиться в полном порядке. В ходе осмотра он выявил ряд замечаний. В первую очередь они касались чистоты помещений.- В числах 26-27 прохожу с белым платком по всем помещениям. С собой возьму домашнюю одежду, тапочки, и пойду как больной, - пообещал тщательную проверку Евгений Луковников.- Готовим все окна, подоконники, межрамное пространство. Всё пройдите, посмотрите, где нужно отмойте, подклейте, - поручил он.