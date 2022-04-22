На Украине переименовали переулок Бурятский на Бучанский

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов переименовал ряд топонимов, связанных с Россией.
- В Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией. Топонимы переименовали в разных районах города. Уже в ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, - сообщается на сайте горсовета Днепра.
Так, например, переулок Бурятский переименован на Бучанский.
Эту новость в своем Telegram-канале иронично прокомментировал российский политик, общественник и писатель Захар Прилепин.
- Улица Абхазская – Ирпенская (есть комбат Абхаз в Донецкой Народной Республике, так что опасно такую улицу иметь), переулок Бурятский – Бучанский (бурятские танкисты опять же), переулок Воркутинский – Волевой (что-то про возможную ссылку навевает), улица Магаданская – Волонтерская (опять с этапом ассоциация, неприятно), переулок Московский – Азовстали (это просто диверсия, но, когда «Азовсталь» возьмут - тогда как быть? Опять переименовать?). Тоска, Господи, - саркастично прошёлся по новости Прилепин.
Кроме переименований географических названий, связанных с Россией, власти ряда украинских населённых пунктов начали сносить советские памятники.
В частности, в последние дни в соцсети публикуются кадры сноса памятников в украинском городе Черновцы, там демонтировали скульптуру «Красноармейцы в бою» и памятник коммунисту Семену Галицкому, в Чернигове – памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Днепропетровск был городом-побратимом Улан-Удэ. Руководство городов контактировало друг с другом. К примеру, Улан-Удэ получал из Днепропетровска поздравления на Новый год. В 2013 году депутаты Днепропетровского горсовета даже одобрили объединение юридических лиц «Украина-Байкал» - для поддержания более тесных связей с Бурятией.
Всё изменилось после вхождения Крыма в состав России и последовавших за этим событий на Донбассе. В 2016 году побратимские связи были официально разорваны.