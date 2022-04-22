По словам Алексея Цыденова, «особых рисков нет»
Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопрос про обеспеченность республики семенами. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что вопрос прозвучал на очной сессии проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортёр».
По словам Алексея Цыденова, семена зерновых нам полностью поставляют российские производители.
- По зерновым культурам, таким как пшеница, рожь, овес, тритикале и так далее – это наши, российские производители. Это районированные сорта зерна. Поэтому здесь мы рисков особых не видим – у нас обеспечение есть, - отметил глава Бурятии.
По другим сельскохозяйственным культурам тоже нет причин для беспокойства, пояснил Алексей Цыденов.
- Что касается определённых сортов той же капусты или морковки, то этот посевной сезон у нас полностью обеспечен. Мы понимаем возможные риски, и хозяйства уже план себе поставили – формирование семенного фонда за счет своих сортов. То есть, эта весна у нас полностью обеспечена семенами, по следующей тоже риска не видим, - заявил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии заявил о достаточном количестве семян
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