В Улан-Удэ автопарк «скорых» обновят через суд

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Прокуратура требует минздрав выделить средства на приобретение спецавтомобилей



Прокурорской проверкой установлено, что на балансе станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ имеется 36 автомобилей скорой медицинской помощи, срок эксплуатации 15 из которых превышает пять лет. При этом фактически используются 30 автомобилей.



- В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление об обязании министерства здравоохранения республики осуществить финансирование, а медицинского учреждения приобрести 15 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

