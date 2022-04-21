Прокуратура требует минздрав выделить средства на приобретение спецавтомобилей
Прокурорской проверкой установлено, что на балансе станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ имеется 36 автомобилей скорой медицинской помощи, срок эксплуатации 15 из которых превышает пять лет. При этом фактически используются 30 автомобилей.
- В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление об обязании министерства здравоохранения республики осуществить финансирование, а медицинского учреждения приобрести 15 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ автопарк «скорых» обновят через суд
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