В Бурятии прокуратура понудила администрацию района принять акт

Нарушения выявили в работе администрации Окинского района



Администрация Окинского района Бурятии не приняла нормативный правовой акт, регулирующий отношения, связанные с информационным обеспечением предоставления мер государственной (муниципальной) поддержки, в связи с осуществлением инвестиций. Нарушение выявила прокуратура.



- В порядке правотворческой деятельности прокуратурой района подготовлен модельный правовой акт о порядке заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования «Окинский район», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



После прокурорского вмешательства орган местного самоуправления принял соответствующий нормативный правовой акт.

