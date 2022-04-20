Глава Бурятии откроет амбулатории в пригороде Улан-Удэ

Власть, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Алексей Цыденов выехал в Иволгинский район



Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Иволгинском районе.



Он примет участие в открытии двух врачебных амбулаторий в Поселье и Хойто-Бэе.



- Оба объекта построены при поддержке региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Бурятии до 2025 года, - сообщили в пресс-службе правительства республики.



