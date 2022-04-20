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Глава Бурятии откроет амбулатории в пригороде Улан-Удэ

Глава Бурятии откроет амбулатории в пригороде Улан-Удэ
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Алексей Цыденов выехал в Иволгинский район

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Иволгинском районе.

Он примет участие в открытии двух врачебных амбулаторий в Поселье и Хойто-Бэе.

- Оба объекта построены при поддержке региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Бурятии до 2025 года, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

глава Бурятии Алексей Цыденов амбулатория

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