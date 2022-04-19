Имущество, приобретённое на неподтверждённый доход, будет обращено в доход государства
В ходе надзорных мероприятий, проведённых прокуратурой Иркутской области, выявлено несоответствие расходов бывшего сотрудника управления Россельхознадзора доходам его семьи.
- Установлено, что в период прохождения государственной службы чиновник представлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
На часть денег, полученных из не предусмотренных законом источников, его супруга, дочь и бывшая супруга приобретали имущество.
В суд направлено исковое заявление об обращении в доход государства двух квартир в Санкт-Петербурге, жилого дома и нежилого помещения в Иркутске общей площадью 365 кв. м, а также четырёх транспортных средств.
Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превысила 38 млн рублей.
Суд удовлетворил иск, после вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Чиновник из Иркутской области скрыл имущество более чем на 38 млн
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