Чиновник из Иркутской области скрыл имущество более чем на 38 млн

Имущество, приобретённое на неподтверждённый доход, будет обращено в доход государства



В ходе надзорных мероприятий, проведённых прокуратурой Иркутской области, выявлено несоответствие расходов бывшего сотрудника управления Россельхознадзора доходам его семьи.



- Установлено, что в период прохождения государственной службы чиновник представлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



На часть денег, полученных из не предусмотренных законом источников, его супруга, дочь и бывшая супруга приобретали имущество.



В суд направлено исковое заявление об обращении в доход государства двух квартир в Санкт-Петербурге, жилого дома и нежилого помещения в Иркутске общей площадью 365 кв. м, а также четырёх транспортных средств.



Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превысила 38 млн рублей.



Суд удовлетворил иск, после вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

