Глава Бурятии заявил о «лукавстве» сетевиков с ценами

Вопрос подняли на очередном заседании оперштаба по экономике
18 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов провёл очередное заседание штаба по экономике. Рассматривались меры по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов, поддержки строительных организаций в условиях санкций, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Бурятии Виктор Грибко доложил о ситуации с ценами на сжиженный углеводородный газ и мерах реагирования на рост розничных цен на социально значимые продукты.
- В настоящее время ситуация на топливных рынках стабильная, отмечено значительное снижение розничных цен на сжиженный углеводородный газ, реализуемый на АЗС. На примере Улан-Удэ, крупнейший участник «Байкалгазификация» снизил цену на 15 % с начала года. В настоящее время цена заправки 29,8 руб за литр. Снизил цену на газ в баллонах до 50 руб за кг и «Бурятгаз», - сообщил Виктор Грибко.
Оперштаб продолжает мониторинг цен. Сформирована мобильная группа, которая осуществляет проверки по сообщениям жителей. Сегодня штаб рассматривал обращение главы Селенгинского района о высоких наценках на сахар и тушёную говядину.
- Наценка 20 % - это такая виртуальная цифра. Потому что, когда сахар в закупке стоил 56 рублей, тоже была наценка 20%. По сути, 11 рублей наценка. Когда сахар в закупке начал стоить 80 рублей, те же 20% сети оставили. То есть, если им хватало в себестоимости 12 рублей наценки, то зачем оставлять наценку в 20 рублей при выросшей цене закупки? Это, мне кажется, лукавство сетевиков. Закупочная цена возрастает, а процент наценки не изменяется – это просто повышение рентабельности для сетевой организации, - заключил глава Бурятии.
Согласно решению ФАС, с марта 2022 года торговые сети должны установить максимально допустимую наценку в 5% от цены закупки на часть социально значимых продуктов из списка. При этом конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно.
Алексей Цыденов поручил минсельхозпроду Бурятии проанализировать цены на мясо в соотношении с аналогичным периодом прошлого года с учетом сезонного фактора.
Глава Бурятии будет добиваться решения на федеральном уровне по вопросу ускорения процедур таможенного контроля. Основанием послужило обращение транспортных компаний. Жалобу на долгий досмотр в автомобильном пункте пропуска «Кяхта» на границе с Монголией озвучила коммерческий директор ООО «Транс-Логистика» Светлана Ничепорчук.
- У нас вся экономика развернулась на Восток. У нас все ищут альтернативные пути поставки, и Монголия - наиболее приближенный регион. Вы мне дайте предложения, что нужно на законодательном уровне изменить, чтобы ускорить работу. От вас мне нужна подача снарядов. Я дальше – на Москву и вперед: решать вопросы и по кадрам, и по нормативке, инфраструктурному обеспечению, - обратился к членам штаба Алексей Цыденов.
Правительство Бурятии сформирует предложения на заседании федеральной рабочей группы по вопросам развития экономики в условиях санкций, которое запланировано 20 апреля.
- Указом президента создана рабочая группа, вопросы там оперативно решаются. Если возникает необходимость - законы в течение недели принимаются. Сегодня проблему подняли – через неделю поправили нормативку для социально-значимых товаров, - отметил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии заявил о «лукавстве» сетевиков с ценами
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