Жители Бурятии смогут пожаловаться заместителю прокурора

Приём будет посвящён защите прав участников уголовного делопроизводства



Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков 22 апреля проведёт личный приём граждан по вопросам надзора за соблюдением законодательства при приёме, регистрации, разрешении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел. Приём состоится с 10 до 12 часов.



У жителей республики имеется возможность сообщить о фактах нарушений посредством видеоконференцсвязи. Гражданам необходимо обратиться в районную или межрайонную прокуратуру по месту своего жительства.



Предварительная запись на приём проводится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.



