Приём будет посвящён защите прав участников уголовного делопроизводства
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков 22 апреля проведёт личный приём граждан по вопросам надзора за соблюдением законодательства при приёме, регистрации, разрешении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел. Приём состоится с 10 до 12 часов.
У жителей республики имеется возможность сообщить о фактах нарушений посредством видеоконференцсвязи. Гражданам необходимо обратиться в районную или межрайонную прокуратуру по месту своего жительства.
Предварительная запись на приём проводится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Жители Бурятии смогут пожаловаться заместителю прокурора
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